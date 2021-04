Lebensräume für Eidechse und Spatz

Eva-Marie Pfefferle ist Fahrradfahrerin und bei gemächlicher Fahrt sieht man da mehr als mancher Autofahrer. „Vier hässliche Steinhaufen“ hatte die frühere SPD-Gemeinderätin, die als beratendes Mitglied noch dem Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) Hirschberg angehört, etwa drei Meter abseits der L 541 ausgemacht und wusste sich darauf keinen rechten Reim zu machen – außer, dass dies vielleicht für Amphibien sein solle, wie sie in der jüngsten Ausschusssitzung sagte.

Was dem Auge Pfefferles nicht eben schmeichelte, dient tatsächlich dem Artenschutz, wie Bürgermeister Ralf Gänshirt aufklärte. Die Steine wurden am Lärmschutzwall zum Sterzwinkel am Rand der L 541 auf seine Initiative dort abgelegt. Gänshirt ließ sich dabei von den Biologen der örtlichen Firma Rifcon beraten. Die Steine sollen Lebensraum für die Zauneidechse schaffen, wie der Bürgermeister weiter sagte. Artenschutz gebe es nicht nur auf blühenden Wiesen, manche Tiere bräuchten einfach nur Steine als Rückzugsort. Die Nähe der Straße störe dabei nicht. Und damit die Menschen auch wissen, warum dort Steine liegen, soll dort außerdem noch ein Schild zur Information angebracht werden, sagte der Bürgermeister.

„Wir brauchen viel mehr solcher kleinen Habitate und Biotope, um dem Artenschwund zu begegnen“, sagte Gänshirt und kündigte weitere Maßnahmen an, etwa zum Schutz des Haussperlings, dem Spatz, der früher überall zu finden gewesen, heute leider aber völlig verschwunden sei.

Bypass am Verkehrskreisel

Weiter westlich ist dagegen ein Stück Natur verschwunden. Im Vorgriff auf den in diesem Jahr geplanten Bau eines Bypasses am Verkehrskreisel ins Gewerbegebiet wurden Teile der Böschung und am Kreisel gerodet. Monika Maul-Vogt (Grüne Liste Hirschberg) bewertete dies in der jüngsten ATU-Sitzung kritisch, weil es sich bei der betroffenen Fläche um Kompensationsflächen handle und der Ausgleich jetzt fehle. Auch Bürgermeister Gänshirt fragte sich, ob die Baumaßnahme diesen „augenscheinlich sehr massiven Eingriff“ erforderlich mache und will dies mit den verantwortlichen Stellen des Regierungspräsidiums klären. Das Land will noch in diesem Jahr einen Bypass bei der Ausfahrt aus dem Gewerbegebiet bauen, um den Verkehrskreisel zu entlasten.

FW-Gemeinderat Jörg Mayer monierte, dass aktuell wieder viel zugeparkt sei und fragte sich, was mit dem Ordnungsdienst los ist. Bürgermeister Gänshirt reagierte genervt: „Einmal ist es zu viel, einmal ist es zu wenig“, sagte er. Der Ordnungsdienst sei durchaus aktiv, versicherte der Rathauschef, allerdings nicht mehr ganz so streng. „Wir haben ein Jahr sehr streng kontrollieren lassen, um das Bewusstsein zu schärfen“, so Gänshirt. Jetzt bewege sich die Gemeinde auf einem Mittelweg. maz