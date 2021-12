Lange Diskussion um künftige Trainingshalle in Hirschberg

Der geplante 1335 Quadratmeter große Anbau an die Sachsenhalle kostet rund 4,5 Millionen Euro. Für den Bau soll ein nicht offener Realisierungswettbewerb – vergleichbar zum Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen – durchgeführt werden. Um die Betreuung des Wettbewerbs kümmert sich das Freiburger Architekturbüro Thomas Thiele. Darauf verständigte sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag. Lediglich Grüne Liste Hirschberg (GLH) und Teile der SPD enthielten sich bei zwei Beschlussvorschlägen der Stimme.

Den Gemeinderäten wurde bei diesem Tagesordnungspunkt viel abverlangt. Architekt Thiele führte in die Tiefen der verschiedenen Wettbewerbsformen ein und nannte Vor- und Nachteile. Mitunter mangelte es den Aussagen an Klarheit, beziehungsweise sie waren widersprüchlich oder missverständlich. Dies belegten die vielen Nachfragen. Drei Varianten stellte er vor – vom einfachen und offenen Planungsverfahren bis hin zum anspruchsvollen, nicht offenen Verfahren. Die Kosten lagen zwischen 14 000 und 67 000 Euro. Thiele warb für die Variante 3, welche 67 000 Euro kostet. Der Vorteil sei die gezielte Auswahl der Teilnehmer, denn der Auslober fordert interessierte Fachleute öffentlich zu einer Bewerbung auf. „Beim Kindergarten waren es 18 Wettbewerbsteilnehmer. Hier sollten es zehn bis zwölf sein“, meinte Thiele.

Der Fraktionssprecher der Freien Wähler, Werner Volk, eröffnete die muntere Fragerunde. „Warum brauchen wir das große Verfahren? Wir wissen doch, was wir wollen, eine quadratische, praktische und gute Halle. Und was ist mit der Zeitschiene?“, wollte er wissen. Ähnliche Fragen stellten auch SPD-Fraktionssprecher Thomas Scholz, Alexander May (Freie Wähler), Ferdinand Graf von Wiser (CDU), Matthias Dallinger (CDU), Karlheinz Treiber (GLH), Monika Maul-Vogt (GLH-Fraktionssprecherin) und Oliver Reisig (FDP-Fraktionssprecher).

Mehr Sicherheit

„Wir planen einen einfachen Zweckbau. Dazu brauchen wir doch keinen individuellen Entwurf. Die Anforderungen sind schließlich klar definiert“, sagte Treiber. Architekt Thiele hielt dem entgegen, dass es sehr wohl funktionale und räumliche Zwänge gebe und nicht nur eine „Halle von der Stange“ gebaut werde. Was die Zeitschiene anbelangt, rechnete er für das ausgewählte Verfahren mit sechs Monaten. „Wenn Sie dann in drei Jahren einziehen, ist dies ein normales Verfahren“, fügte er hinzu. Für die Variante 3 spreche zudem, dass die Gemeinde einen kompletten Entwurf habe, in dem auch schon auf Materialien eingegangen werde.

Am Ende ließen sich Freie Wähler, CDU, FDP und Teile der SPD von dem Architekten überzeugen und folgten damit auch dem Verwaltungsvorschlag. „Wir bekommen dadurch einfach mehr Sicherheit und können beim Verfahren besser Einfluss ausüben. Der Zeitfaktor ist auch geklärt“, meinte FW-Sprecher Volk. Nur die GLH äußerte Bedenken. „Wir sind mit dieser Wettbewerbsform beim evangelischen Kindergarten gebrannte Kinder. Nach dem Vorentwurf hatten wir keine Einflussmöglichkeiten mehr“, kritisierte GLH-Sprecherin Maul-Vogt und forderte einen Kostendeckel.