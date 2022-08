Kunst am Friedhofseingang

Die ältere Frau geht fast jeden Tag auf den Friedhof: „Ach Gott, was steht denn da?“, reibt sie sich ein wenig verwundert die Augen. Einer anderen Großsachsenerin geht es ähnlich. Denn seit wenigen Tagen findet sich dort ein Betonsockel, auf dem zwei bronzene Relieffiguren stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der stellvertretende Bürgermeister und Kulturfördervereinsvorsitzende Karlheinz Treiber bringt Licht ins Dunkel. Bei den Reliefs, welche verschiedene Pan-Figuren (Hirtengott der griechischen Mythologie) darstellen, handelt es sich um eine Schenkung des Künstlers und Bildhauers Thomas Duttenhoefer.

Der gebürtige Speyrer ist Professor für Grundlehre und Zeichnen an der Fakultät für Gestaltung der Hochschule Mannheim und lebt seit 1979 in Darmstadt. Dort ist auch sein Atelier. Über Hein Albig kam der Kontakt einst zustande. Die Gemeinde besitzt bereits Werke von ihm, wie die „Mutter Erde“ in der Rathausgalerie, die „Wächter-Figuren“ vor dem Hirschberger Rathaus sowie zwei Pan-Figuren im Skulpturengarten neben der Alten Villa in Leutershausen.

„Als wir ihn im Frühjahr im Atelier in Darmstadt besuchten, war unser Bürgermeister Ralf Gänshirt gleich hin und weg von den beiden Pan-Reliefs, die jetzt vor dem Friedhof stehen“, erzählt Treiber, der die Hirschberger dazu einlädt, sich auf diese Kunstwerke einzulassen, sich auf den Sockel zu stellen, um zu philosophieren. „Die Kunstwerke erzählen nämlich eine Geschichte“, erklärt Treiber.

Den Sockel aus Beton hatten Bauhofmitarbeiter Anfang vergangener Woche errichtet. Montags wurde ausgehoben, dienstags die graue Bodenplatte gegossen. Um die zwei Relieffiguren aus Darmstadt abzuholen, benötigte die Verwaltung die Hilfe des Bauunternehmens Schnell. Denn die eine Figur wiegt 270 Kilo, die andere 230 Kilo.

Wenige hundert Meter weiter kommt ein weiteres Werk des Künstlers hinzu. In der Hohensachsener Straße in Großsachsen wird ebenfalls eine Wächter-Figur Duttenhoefers aufgestellt. Den Standort am Großsachsener Friedhof hat übrigens Hirschbergs Bürgermeister selbst ausgewählt. Winzer, die in unmittelbarer Nähe an diesem Morgen beim Herbsten und mit schwerem Gerät vorgefahren sind, sehen den Standort kritisch. Das Kunstwerk störe schon, wenn man mit dem Traktor dort hin- und herfahren will, war von ihnen zu erfahren.