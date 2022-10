Kultur für alle ermöglicht

Hirschberg. Ein Konzert im Mannheimer Capitol, ein Spiel beim SV Waldhof, ein Besuch in der Kunsthalle Mannheim, in der SAP Arena oder im Heidelberger Theater – für viele Menschen mit geringem Einkommen ist die Teilhabe an Kultur schlicht unerschwinglich. Das will der Kulturpass des Vereins Kulturparkett Rhein-Neckar ändern. Mit ihm erhalten Menschen mit geringem Einkommen bei mehr als 120 Kultureinrichtungen in der Region freien Eintritt. Auch Hirschberger können dies in Kürze nutzen. Die Gemeinde ist dem Verein nämlich beigetreten.

„Kultur darf kein Luxus sein – Kultur für alle“ lautet das Motto des 2013 in Mannheim von engagierten Bürgern gegründeten Vereins Kulturparkett Rhein-Neckar. Dann kamen Heidelberg, Ludwigshafen, Schwetzingen/Oftersheim, Speyer und Bad Dürkheim dazu, schilderte Geschäftsführerin Anne-Marie Geisthardt den Gang der Dinge. Mit Hirschberg ist jetzt die von der Einwohnerzahl kleinste Gemeinde hinzugekommen. Geisthardt fand dies gut, weil es das Anliegen des Vereins sei, Verbreitung in der ganzen Region zu finden. Wer an der Schwelle zur Armut lebt, also beispielsweise Grundsicherung oder ALG II, Wohngeld oder eine Rente bis zur Armutsgefährdungsgrenze erhält, kann einen wertig designten Kulturpass beantragen, der ein Jahr gilt und zu freiem Eintritt bei Kulturveranstaltungen berechtigt.

Für mehr Chancengleichheit

Bürgermeister Ralf Gänshirt unterstrich, dass es im vermögenden Hirschberg durchaus Menschen mit geringem Einkommen gebe. Mit der Mitgliedschaft im Verein lasse sich kulturelle Chancengleichheit für alle schaffen. Hirschberg selbst habe dabei viele kulturelle Veranstaltungen zu bieten. Sechs Veranstaltern aus dem Ort wurden angefragt, ob sie sich an dem Angebot beteiligen.

Die Gemeinderäte der GLH und der SPD übernahmen den ersten Jahresbeitrag von 1500 Euro aus eigener Tasche und brachten auch ein ehrenamtliches Team zusammen, das das Projekt mit Leben füllen will. Voraussichtlich ab Anfang November sollen Sprechstunden angeboten werden, um Kulturpässe auszustellen, zu informieren und Kulturveranstaltungen auszuwählen. Die Sprechstunden finden jeweils mittwochs zwischen 18 und 19 Uhr in der Alten Villa in Leutershausen, in der darauffolgenden Woche montags zwischen 17 und 18 Uhr im Turmzimmer des Seniorenheims in Großsachsen statt. maz

Info: Mehr Infos unter www.kulturparkett-rhein-neckar.de