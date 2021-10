Kosten steigen deutlich

Die Debatte verläuft immer nach dem gleichen Schema. Die einen warnen vor einer Kostenexplosion, die anderen verweisen auf Kostenschätzungen und gestiegene Materialkosten. So geschehen bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, als es um die Sanierung der Heinrich-Beck-Halle ging. Im Technischen Ausschuss war bereits alles abgesegnet worden. Zwischen 11. April und 3. Juli 2022 werden der Sportboden erneuert und eine Fußbodenheizung eingebaut. Hinzu kommt die Sanierung der Umkleide- und Duschräume mit den Sportlerzugängen und Treppenhäusern. Kostenpunkt: 1,7 Millionen Euro.

Bürgermeister Ralf Gänshirt und Architekt Bernd Kopp rechneten eigentlich mit keiner weiteren Debatte: „Es ist gut, dass die Maßnahme weiter konkretisiert wird und alles mit den Vereinen abgesprochen wurde“, freute er sich.

„Heftige Steigerung“

GLH-Fraktionssprecherin Monika Maul-Vogt stimmte dem von Kopp vorgelegten Konzept zu, warf jedoch erneut die Kostenfrage auf. „Kostensteigerung zwischen dem vergangenen Jahr und diesem Jahr von 600 000 Euro sind schon heftig“, sagte sie und klagte über den großen Kostentreiber, die Honorarkosten. „Dies sollten wir nicht als gottgegeben hinnehmen. Mein Tipp ist, offen nach einzelnen Maßnahmen zu verhandeln“, ergänzte Maul-Vogt. Positiv wertete sie, dass bei der Sanierung energetische Maßnahmen mitgedacht werden.

CDU-Gemeinderat Thomas Götz sah das Gebäude am Ende – vieles sei kaputt. Daher müsste es dringend saniert werden. SPD-Fraktionssprecher Thomas Scholz begrüßte ebenfalls die Sanierung, hakte auch bei den Kosten nach: „Wo stehen wir denn?“, fragte er in die Runde und machte eine Rechnung auf: Bei der Beck-Halle sei man mit Kosten von 2,5 Millionen Euro gestartet, jetzt liege man bei rund drei Millionen Euro. Beim Anbau der Sachsenhalle sei man mit 4,9 Millionen Euro gestartet und liege jetzt bei 5,9 Millionen. „Wir können doch nicht alle paar Monate ein paar 100 000 Euro drauflegen“, mahnte er und regte dazu an, bei der „energetischen Sanierung in Zukunft enger dranzugehen“, also besser gleich umzusetzen und einzuplanen.

FW-Gemeinderat Alexander May freute sich grundsätzlich, dass es nach Jahren der Debatte endlich losgehe. „Der Sport stand jahrelang nicht an erster Stelle der Prioritätenliste. Dies ändert sich jetzt. Der Umbau stört den Schul- und Sportbetrieb nicht. Das ist auch gut so.“

Die deutliche Kostensteigerung konnte May sehr gut nachvollziehen, denn Bau- und Materialkosten seien gestiegen. FDP-Gemeinderat Tobias Rell bestätigte die Kostenexplosion. „Ich bin selbst Bauherr. Innerhalb eines halben Jahres habe ich eine Steigerung um 20 Prozent. Die Baukosten gehen durch die Decke, da können wir doch nicht immer drauf rumreiten.“ Am Ende stimmten alle Fraktionen der Verwaltungsvorlage zu. hr