Kommt es zu einem weiteren Bürgerentscheid?

„Ortsumgehung und Autobahnanschluss Weinheim-Süd sind tot. Es lebe die Randentlastungsstraße.“ So lautet das Fazit der jüngsten Gemeinderatssitzung zum Thema Verkehr im Ortsteil Großsachsen. Die Verwaltung erhielt den Auftrag, mit den Grundstückseigentümern zu reden, ob sie bereit sind, Flächen für den Straßenbau herzugeben. Mehr als 100 Eigentümer sind es laut Aussage der Verwaltung, die befragt werden müssen. Während Freie Wähler (FW), CDU, SPD und FDP dem Verwaltungsvorschlag folgten, lehnte die Grüne Liste Hirschberg (GLH) erwartungsgemäß ab.

Sowohl Verwaltung als auch die fünf Fraktionen waren sich angesichts der Bedeutung und der Kosten für diese mögliche Straßenbaumaßnahme einig darin, die Bürger an der Entscheidungsfindung zu beteiligen. Eventuell gibt es einen weiteren Bürgerentscheid.

Bürgermeister Ralf Gänshirt fasste kurz zusammen, was in den vergangenen zwei Jahren bei den Gesprächen mit dem Regierungspräsidium, dem baden-württembergischen Verkehrsministerium sowie mit dem Bundesverkehrsministerium herausgekommen ist. Den Stein ins Rollen brachte der Antrag von CDU, FW, SPD und FDP vom 3. März 2020, die eine mögliche Förderung geklärt haben wollten. Das Ergebnis: Der Autobahnanschluss und die Ortsumgehung zur Entlastung der B 3, die vom Bund zu finanzieren wären, können endgültig ad acta gelegt werden. Einzige Chance bietet eine „Randentlastungsstraße“, die die Gemeinde baut. „Diese sollte aber nicht nur die B 3, sondern den ganzen Ort vom Verkehr entlasten. Folglich müssen Verbindungen zum Ort etwa an der Lobdengaustraße oder am Riedweg geschaffen werden.“

Um die mehr als neun Millionen Euro teure Straße zu realisieren, sind mehrere Voraussetzungen zu erfüllen. Zum einen müssen die benötigten Grundstücke zur Verfügung stehen. Zum anderen muss das Baurecht beispielsweise durch einen Bebauungsplan oder eine Planfeststellung vorliegen. Zudem muss die Finanzierung gesichert sein.

Rathauschef Gänshirt geht von einer Förderung von 50 Prozent aus. Unter dem Strich würde diese bedeuten, dass mindestens fünf Millionen Euro an der Gemeinde hängenbleiben. Denn neben Straßenbau entstehen weitere Kosten für Lärmschutz, Ausgleichsmaßnahmen, Gutachten oder Grundstückserwerb. Zu den erwähnten 100 Grundstückseigentümern kommen diejenigen hinzu, die von den Anbindungen betroffen wären. Die Zahl der Eigentümer steigt dadurch weiter an, was die Umsetzung weiter kompliziert. Aufgrund der Bedeutung dieses Projekts wiederholte Bürgermeister Gänshirt die Position der Verwaltung: „Wir werden ein Projekt dieser Größe nicht ohne Bürgerbeteiligung umsetzen. Jetzt reden wir mit den Eigentümern. Danach gibt es eine Entscheidung, die wir in die Hände des Gemeinderats oder in die Hände des Bürgers legen.“ hr