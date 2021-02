Heidelberg. Krisen bieten Chancen – davon ist der in Hirschberg lebende Pianist Jens Schlichting überzeugt. Die Corona-Pandemie samt Lockdown hält auch ihn von Auftritten und Klavierschülern fern. Ganz nach dem Motto „eine Frustphase bietet eine echte und nachhaltig wirksame Chance“ entwickelte er in neun Monaten ein Lernprogramm, das auch „blutigen“ Anfängern online das Klavierspielen vermittelt. Ein spezielles „Quarantäne-Programm“ hat der studierte Musikpädagoge ebenfalls im Programm – inklusive Miet-Klavier, das für drei Monate ins Haus geliefert wird.

Etwa zwei Stunden täglich üben

AdUnit urban-intext1

„Dazu gehört ein detaillierter Zehn-Tages-Übungsplan, der nebenbei auch hilft, die Zeit zu strukturieren und etwa 90 bis 120 Minuten Übezeit, Lernzeit und Spielzeit auf den Tag verteilt“, beschreibt Schlichting. Wer bereits in Quarantäne geschickt wurde oder auf andere Weise seiner Tagesroutine beraubt wurde, kennt dieses beängstigende Gefühl, dass plötzlich jede gewohnte Struktur des Tages wegbricht. Die Zeit erscheint auch Menschen, die unter „Winter-Blues“ leiden, wie ein dicker grauer Brei.

Vier Mal am Tag rät Schlichting in Videosequenzen, Musik oder Texten zum Lesen, Beschäftigung mit der Musik an. Es geht also längst nicht nur darum, mit Fingerübungen zum immer besser beherrschten Spiel zu gelangen.

Klavierspielen, erzählt der Pädagoge, sei eine der komplexesten Tätigkeiten überhaupt. Der Pianist hat sich viel mit Lerntheorien beschäftigt und selbst ein Lernbuch veröffentlicht. Er portioniert seinen Lernstoff zwischen Selbst-Übungsphasen und Theorie.

AdUnit urban-intext2

Rund 2000 Schüler haben in den vergangenen zwanzig Jahren schon das Lernprogramm von Schlichting ausprobiert. Der Musiker arbeitet ganzheitlich, lässt die Seele mit Improvisationen atmen und setzt kreative Kräfte frei. Nicht nur die Finger, auch Beine und Hände werden „musikalisch“: Mit Klatschen und auf den Bodenstampfen lernt sich zum Beispiel der Unterschied von Metrum, Takt und Rhythmus sehr gut. Seine „Imitationsmethode“ lehrt Schlichting mit „Spielgarantie“: In Wochenend-Schnupperkursen erreicht Schlichting ohne Stress, dass selbst Teilnehmer, die zuvor noch nie am Piano saßen, am Ende mindestens mit einem erarbeiteten Stück einen Auftritt haben.

Am Ende kennen sie auch die „Nasen-Taste“ oder „Nasen-Note“, die in keiner klavierpädagogischen Fachliteratur zu finden ist: „Damit erkläre ich die symmetrische Mitte der Klaviatur, die zwischen den beiden schwarzen Tasten in der Mitte liegt: der Ton d“, klärt der Musikpädagoge auf. Die „Nasen-Taste“ bietet also Orientierung im Neuland der Tonleitern.

AdUnit urban-intext3

„Das Klavierspiel lässt die bedrückende Stimmung verschwinden, positive Energie entstehen. Einer der Teilnehmer berichtete über seine üblichen Winterdepressionen, die auf einmal verschwunden sind“, erzählt Schlichting. Welch positive Effekte Klavierspiel auf die Seele und damit den Körper bei Senioren – die durch die Pandemie besonders isoliert werden – entfaltet, hat gerade eine Studie gezeigt: Eckart Altenmüller, Direktor des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin an der Musikhochschule Hannover untersucht an hundert älteren Damen und Herren in einem einjährigen Programm Effekte auf die Lebensqualität – mit ersten positiven Belegen. Schlichting hat Altenmüller unterstützt.

„Hauptausrede“ fällt weg

AdUnit urban-intext4

Rund 80 Euro kostet ein Basis-Kurs. Wer etwas mehr investieren möchte, bekommt Live-Unterricht mit persönlicher Ansprache und digitalem „auf die Finger schauen“. Das Haupthindernis für viele, die schon immer das Klavierspielen lernen wollten, ist allerdings das nicht vorhandene Klavier. Schlichting bietet die Option, sich für rund 70 Euro drei Monate ein Digitalpiano frei Haus liefern zu lassen. Diese Ausrede dürfte damit ausgeräumt sein.