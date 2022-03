Klassiker im Olympia-Kino

Im März 1972 kam der Film in die Kinos. Zum 50-jährigen Jubiläum bringt Francis Ford Coppola „Der Pate“ und „Der Pate 2“ zurück auf die Leinwand – in einer neu restaurierten Version. Das Olympia-Kino zeigt am Freitag, 4. März, den ersten Teil.

Regisseur Coppola zeichnet ein abschreckendes Porträt über Aufstieg und Fall eines sizilianischen Clans in Amerika. Grandios balanciert die Handlung zwischen dem Familienleben der Corleones und den schmutzigen Mafia-Geschäften, in die sie verwickelt sind. Es ist eine brillant inszenierte, mit drei Stunden Laufzeit keine Sekunde zu lange Gangsteroper von Coppola, der sich mit diesem Meisterwerk sowie dem zwei Jahre später entstandenen, keinen Deut schlechteren Sequel als das kreative Mastermind unter Hollywoods Erneuerern empfahl.

Aus der exzellenten Besetzung ragt neben dem jungen Al Pacino insbesondere Marlon Brando heraus, der für seine Darstellung des Titelhelden einen Oscar erhielt.

Es empfiehlt sich eine vorherige Reservierung, entweder über die Kino-Homepage (www.olympia-leutershausen.de) oder per Mail an kino@olympia-leutershausen.deleutershausen.de