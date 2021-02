Es könnte so schön sein: Vom 2. bis 4. Juli wollen die Heisemer ausgelassen ihr 44. Straßenfest feiern. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, steht jedoch Corona-bedingt in den Sternen. Walter Scholl, der seit 1993 als Organisationsleiter dieses beliebten Volksfestes fungiert, trifft ungeachtet der Pandemie erste Vorbereitungen. Den Fanfarenzug aus Wiesloch, dem er letztes Jahr absagen musste, hat er zur Eröffnung am Samstag wieder geordert. Mit den Betreibern des Vergnügungsparks ist er im Gespräch. Erfreuliches gibt es auch von den elf beteiligten Vereinen und Organisationen zu berichten. Denn es liegen keine Absagen vor. „Unser letztes Treffen hatten wir im März 2020, kurz vor dem Lockdown. Da waren wir noch voller Hoffnung, dass es klappt. Später haben wir dann alles absagen müssen“, erzählt Scholl.

Genaue Beobachtung der Lage

Derzeit beobachtet der 68-Jährige die Entwicklung bei den Festen in der Region sehr aufmerksam. Der Mathaisemarkt wurde schon abgesagt, der Mannheimer Maimarkt auch. „Wenn jetzt im Juni oder Juli weitere Feste abgesagt werden, ist klar, was passiert“, versichert Scholl. Spätestens bis Mai will er gemeinsam mit den Teilnehmern klären, ob die 44. Auflage des Straßenfestes im Leutershausener Ortskern stattfinden kann. „Die Menschen und die Organisationen müssen bis dahin Bescheid wissen, woran sie sind“, begründet er die Vorgehensweise. hr