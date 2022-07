Kino für Geflüchtete

Leutershausen. Das Olympia-Kino möchte Geflüchteten eine Freude bereiten und bietet in diesem Monat ein schönes Animationsabenteuer für Klein und Groß in ukrainischer Sprache an. Der Eintritt ist frei, Betreuer sind auch eingeladen. Kinder erhalten eine Tüte Popcorn, gespendet von der Gemeinde Hirschberg. Die Vorstellung findet am Freitag, 29. Juli, 15.30 Uhr, statt. Um besser planen zu können, bittet das Kino um Reservierung über die Homepage www.olympia-leutershausen.de, Mail: kino@olympia-leutershausen.de oder Telefon 06201/50 91 95.

Der Inhalt des Films „Clara und der magische Drache“: Nur einmal in tausend Jahren wird ein magischer Drache geboren. Er wird er von bösen Mächten entführt. Aber die Entführung misslingt und das Drachenbaby wird von Clara und ihren Freunden, dem lustigen Waschbären und dem grummeligen Zwerg Alfred, gefunden. Gemeinsam wollen sie es nach Hause bringen. red