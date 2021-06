Kampf für Kinder in Nepal

Die Corona-Pandemie trifft vor allem die ärmsten Länder dieser Erde. Dies weiß der Leutershausener Richard May, der sich daher für Corona-geschädigte Kinder und deren Eltern im Himalaya-Staat Nepal einsetzt. Konkret unterstützt er zwei Kinderhäuser in Kathmandu und Sankhu und sammelt hierfür Spenden. Seine sozialen Aktionen sollten eigentlich im Frühjahr 2020 fortgesetzt werden. Doch die Pandemie bremste ihn aus und hat seine Nepal-Pläne kräftig durcheinandergewirbelt. „Leider bekam ich wegen Corona keinen Flug und kein Einreisevisum. Ich stehe aber ständig über Internet mit meinen nepalesischen Freunden in Kontakt und berate sie“, erzählt der passionierte Bergsteiger und Vorsitzende des Laufsportvereins.

In dem Himalaya-Bergdorf Bung hilft er mit einer weiteren sozialen Aktion der Schule und dem Hospital. Die dort lebenden Menschen versorgt er mit medizinischen Geräten und Arzneimitteln. Richard May schaut genau hin, was die Nöte der Zeit in der Corona-Krise sind und was die Menschen jetzt benötigen.

In Nepal gibt es laut May kaum jemanden, für den das Leben ganz normal verläuft. Behörden, Schulen, Hotels, Restaurants und Geschäfte sind geschlossen. „Die Nepalesen sind deshalb sehr dankbar für Hilfe in Zeiten der Pandemie. Denn Corona trifft dieses arme Land sehr hart. Dank der Solidarität vieler Menschen aus unserer Rhein-Neckar-Heimatregion konnte vielen Betroffenen geholfen werden“, ist er überglücklich darüber, dass so viele seine Hilfsaktion unterstützen.

Oft kein Einkommen

An vielen Orten des Himalaya-Staates gelten noch Ausgangssperren und die Menschen stehen ohne Einkommen da. Viele Tagelöhner hätten ihre Arbeit verloren, erzählt May. Die Wanderführer (Guides) hätten keinen Job mehr und gingen zu Fuß in ihre Dörfer zurück. Viele Frauen stehen vor dem Nichts, sie wissen nicht, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Alle brauchen Lebensmittel und sind auf Hilfe angewiesen. Zudem fehlt es überall an Schutzmasken und Desinfektionsmitteln.

Das Corona-Virus hat sich über ganz Nepal verbreitet, auch in dem Bergdorf Bung. In dem Hospital in Bung wird Medizin und für einen Arzt und für eine Hebamme Schutzkleidung benötigt. May ist in ständigem Kontakt zu Indira Ranamagar, der Leiterin der Kinderhäuser in Kathmandu und Sankhu. Ebenso zu dem Arzt Dattersing Rai und zur Hebamme Man-Kumari Rai. hr

Spendenkonto: Kinderhaus Kathmandu, Volksbank Kurpfalz Heidelberg; Konto: Richard May; IBAN: DE32 6709 2300 0033 1369 60

