Johe möbelt alte Bank auf

Die Freien Wähler (FW) Hirschberg haben in den vergangenen Jahren rund 15 Ruhebänke in den Hirschberger Ortsteilen aufgestellt. An einigen der Sitzgelegenheiten nagt der Zahn der Zeit. Manche davon sind auch schon mutwillig zerstört oder beschmiert worden. Die FW kümmern sich in regelmäßigen Abständen um die einzelnen Ruhebänke und deren Zustand und Funktionssicherheit. Eine der ältesten Ruhebänke, die sich an der alten Galgenstraße in Richtung „Schwanenstein“ unter einem großen Nussbaum befindet, hat Ehrengemeinderat und FW-Ehrenvorsitzenden Peter Johe unter seine Fittiche genommen.

Holzteile ausgetauscht

Bei dieser Ruhebank waren die Holzteile zum Teil stark verwittert und abgebrochen. Lediglich die beiden Tragelemente aus Beton konnten weiterhin verwendet werden. Die neuen Holzelemente wurden im Fachhandel erworben, abgeschliffen, angepasst und mit wetterfestem Lack gestrichen.

Da dieser Weg in Richtung Gewann „Schwanenstein“ sehr stark von Spaziergängern genutzt wird, war so manches wohlwollende Lob und auch positiver Kommentar von Passanten über die Instandsetzungsarbeiten zu hören. Darüber freute sich Peter Johe besonders, der nach der Fertigstellung selbst erst einmal Platz auf der „neuen“ Bank nahm.

Spaziergänger und Wanderer können sich jetzt wieder auf der Bank ausruhen und die Natur und das Panorama genießen. Mittlerweile wurde die Ruhebank an der alten Galgenstraße mit Blick nach Osten gedreht, so dass Nutzer jetzt das herrliche Panorama des vorderen Odenwalds und Leutershausens sehen können. W.B.

