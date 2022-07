„Jetzt sind wir mitten im Kriege“

Er war ein kräftiges, gesundes Baby und der ganze Stolz seiner Eltern. Mit fünf Monaten konnte der kleine Dieter sitzen, und „am 2. Oktober 1933, an Hindenburgs Geburtstag, stand er zum ersten Male fest auf beiden Füßchen im Bett“, notierte seine Mutter. Über Jahre hinweg protokollierte Charlotte Korsch die Entwicklung ihres Jungen, angefangen in seinem Geburtsjahr 1933 bis zur Geburt seines ersten Sohns 1957. Immer wieder scheint das Zeitgeschehen durch, als mal lauteres, mal leiseres Hintergrundgeräusch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Chorsänger und Künstler

Dieter Korsch, Großsachsens engagierter Chorsänger, Kulissenmaler und Künstler, ist als „Bübi“ zugleich Protagonist und Adressat dieser Berichte, denn im Grunde hat seine Mutter kein Tagebuch geschrieben, sondern für ihren Sohn Erinnerungen bewahrt. Johanna Maria Korsch, Charlottes Enkelin, war gefesselt, als sie den „faszinierenden Augenzeugenbericht“ das erste Mal las und brachte ihn jetzt als Buch heraus. „Durch dick und dünn – Der Zweite Weltkrieg durch die Augen einer jungen Berliner Mutter“ hat sie ergänzt durch historische Abrisse, Auszüge aus zeitgenössischer Propaganda und Fotos. Seit einigen Jahren lebt Korsch mit ihrer Familie in Australien, sie hat den Text auch auf Englisch übersetzt, denn für sie geht er über die Familiengeschichte hinaus, „er hat mir deutsche Geschichte ein ganzes Stück nähergebracht und in ein anderes Licht gestellt“.

Der kleine Dieter wird in eine Berliner Patchworkfamilie hineingeboren, beide Elternteile bringen Kinder aus früheren Ehen mit, Helga und Klaus. Sie spielen mit dem Kleinen, fahren ihn spazieren, gelegentlich gibt es Streit. „Seit das Buch herausgekommen ist, wissen die Hirschberger, wie lange ich in die Hosen gemacht habe“, grinst Korsch, wird aber gleich wieder ernst: „Man merkt, mit wie viel Liebe das alles geschrieben ist.“ Aufmerksam und besorgt begleitet Charlotte Korsch das Heranwachsen ihrer Kinder, durchlebt mit ihnen Krankheiten, schildert, wie der Vater Puppenbettchen, einen Kaufladen und ein Gartenhaus schreinert, lobt Dieters künstlerische Begabung, amüsiert sich über seine Streiche, schildert Tanz- und Weihnachtsaufführungen.

„Längst sind die Sommerferien vorüber, vorbei ist die sorglose Zeit der Fröhlichkeit, jetzt sind wir mitten im Kriege“, schreibt sie im September 1939. Luftangriffe werden anfangs auf die leichte Schulter genommen, zum 25. backt sie sogar einen Pflaumenkuchen. Dieter Korsch war mehrmals aus der Ferne Zeuge der Kämpfe: „Die Bomber waren kleine Pünktchen, eingefangen von den Flakscheinwerfern. Wenn einer abgeschossen wurde, fiel er wie eine glitzernde Sternschnuppe zu Boden. Das war, wie einen Film zu schauen.“ Erst als Jahre später im Sudetenland ein Tiefflieger Jagd auf ihn machte, sah er den Piloten im Cockpit und begriff, dass „der Feind“ auch nur aus Menschen bestand.

Eine lange Irrfahrt

Die Zeit bei Böhmisch-Leipa war die zweite Station einer langen Irrfahrt, die Mutter und Sohn als Evakuierte zunächst nach Ostpreußen führte. Charlotte Korsch war damals Lehrerin, die älteren Kinder dienstverpflichtet. Noch einmal feierte Helga Weihnachten mit der Familie, stellte Freund Peter vor, den sie heiraten wollte. Nach Kriegsende erlebten Dieter und seine Eltern Vertreibung, Angst, Raub und Misshandlungen, waren monatelang zu Fuß oder in offenen Güterwaggons unterwegs nach Berlin und hatten keine Nachricht von Helga, die am 1. April 1945 hätte entlassen werden sollen, von einem Vorgesetzten aber in der Hoffnung auf den „Endsieg“ festgehalten wurde. „Ungewissheit über das Schicksal eines Kindes ist das Furchtbarste, was es auf Erden gibt“, hielt Charlotte Korsch fest. Ihr Sohn ergänzt: „Sie hat sich an den Suchdienst des DRK gewandt, da wusste man nichts von meiner Schwester.“

Mitten im Chaos des zerstörten Landes machte sich die Mutter auf die Suche, klapperte die Wegstrecke ab, fragte sich durch und fand schließlich heraus, dass Helga sich einem Treck anschloss, der von Tieffliegern angegriffen wurde. Die 18-Jährige kam in der Nähe von Ratzeburg ums Leben. Überhaupt ist die Geschichte der Korschs eine, die sich an den unterschiedlichsten Orten abspielt; Dieter Korsch wurde Grafiker und ließ sich schließlich in Großsachsen nieder, wo er ein Haus mit großem Garten für sich, seine Frau und die sieben Kinder kaufte.

Johanna Korsch hat gute Erinnerungen an diese Zeit; die historischen Ereignisse versteht sie als Mahnung und schreibt im Vorwort, noch unwissend, dass es wieder einen Krieg in Europa geben würde, zum Schluss: „Die Gefahr besteht nach wie vor, dass sich die Geschichte wiederholen könnte. Und sie tut es. In veränderter Form. Jeden Tag.“