Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mobilität Jetzt hat auch Großsachsen sein eigenes Stadtmobil

Auf dem Parkplatz Alte Schule in der Breitgasse 21 in Großsachsen ist die zweite Carsharing-Station in Hirschberg jetzt offiziell übergeben worden - ein weiteres Puzzleteil für die Gemeinde hin zur Mobilitätswende