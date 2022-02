Jetzt freie Fahrt am Kreisverkehr

Monatelang saßen die Autofahrer am Lenkrad und starrten auf die Ampel. Diese nervige Warterei gehört jetzt der Vergangenheit an. Denn der Autobahnkreisel auf der westlichen Seite ist jetzt wieder für den Verkehr freigegeben. Auch die Durchfahrt auf der L 541 in Richtung Heddesheim ist möglich. Und der sogenannte „Bypass“, also die Abbiegespur vom Hirschberger Gewerbepark in Richtung B 3, kann befahren werden. Ab jetzt besteht eine direkte Verbindung aus dem Gewerbegebiet in Richtung Ortsmitte, ohne dabei den Kreisverkehr durchfahren zu müssen. Dies ist insbesondere für den Schwerlastverkehr von großem Vorteil. Bürgermeister Ralf Gänshirt zeigte sich vor dem Hirschberger Gemeinderat zufrieden. Für ihn habe alles während der Bauarbeiten gut geklappt, denn die Zufahrt zum Gewerbepark sei immer gewährleistet gewesen. Gänshirt sprach von einem Novum, denn dies sei der erste „reine Kreisel in Betonbauweise im Rhein-Neckar-Kreis“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Etwas kümmerlich sieht noch das Kreiselinnere aus, alles wurde mit Erde aufgeschüttet. Der Bürgermeister kündigt zur Verschönerung eine „Saatmischung “ an. Dadurch sollte ein Habitat, also ein Aufenthaltsbereich einer bestimmten Tier- oder Pflanzenart, entstehen. Denkbar sei so etwas für Wildbienen. Mit der Fertigstellung des Kreisels ist ein Teil der Baumaßnahme an der Anschlussstelle Hirschberg-West erledigt. Was fehlt, ist noch die Freigabe der Autobahnzufahrt. Die soll laut Gänshirt in den nächsten knapp zwei Wochen erfolgen. Die Gesamtmaßnahme kostet rund 1,8 Millionen Euro und wird zu rund 80 Prozent vom Bund und zu 20 Prozent vom Land Baden-Württemberg getragen. hr