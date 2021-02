Hirschberg. „Ihre Stimme zählt am 14. März 2021“. Der Werbespruch spricht in Hirschberg nicht nur auf die Landtagswahl, sondern auch den Bürgerentscheid zur Erweiterung des Gewerbeparks an. Gemeinsam mit Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter hat Bürgermeister Ralf Gänshirt nun die zwölfseitige Informationsbroschüre zum Entscheid vorgestellt, die an die 3800 Haushalte der Gemeinde verteilt wird.

Verschiedene Akteure kommen darin zu Wort. Darunter die Gemeindeorgane, bestehend aus Bürgermeister und Gemeinderat, sowie die Bürgerinitiative gegen die Erweiterung. Die Infobroschüre stellt die Argumente der beiden Gruppen gegenüber. Darunter Stimmen der Befürworter: Freie Wähler, CDU, FDP und SPD Gemeinderat Jörg Büßecker. Zu den Gegnern gehören die Grüne Liste Hirschberg (GLH) und SPD-Fraktionschef Dr. Thomas Scholz. Stellung nehmen auch Vertrauenspersonen der Bürgerinitiative: Manfred Maurer, Dr. Arnulf Tröscher sowie Dr. Edgar Wunder.

Das Heft zeigt auch die Hintergründe zu den Planungen auf. Diese reichen bis ins Jahr 1983 zurück, als der bestehende Gewerbepark „Hirschberg-Süd“ aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wurde. Der Gewerbepark hat eine Gesamtfläche von 25,5 Hektar. Nach dem Aufstellungsbeschluss vom 20. Juli 2020 sollen zehn Hektar hinzukommen.

Für das Layout gab es konkrete Vorgaben. „Pro Seite erhielt jeder 2400 Zeichen. Außerdem sollten ein, bis zwei Bilder verwendet werden“, erklärt Hauptamtsleiterin Richter. Bürgermeister Gänshirt betont: „Zensur oder Ähnliches gab es natürlich nicht. Wir achteten nur auf ein einheitliches Layout.“

Außerdem stellt die Broschüre Folgen in Aussicht und klärt über die Regularien der Abstimmung auf. Zwei Voraussetzungen sind bindend: Eine Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen (über 50 Prozent aller Stimmen) sowie, dass diese mindestens 20 Prozent aller Stimmberechtigten beträgt. Werden die 20 Prozent nicht erreicht, entscheidet der Gemeinderat darüber, ob der Aufstellungsbeschluss aufgehoben wird. Die Unterlagen stehen auch auf der Internetseite der Gemeinde zur Verfügung.