In Hirschberg begeistert die Band „Brothers & Others“

Irgendwann gegen Ende des zweiten Teils war es so weit: Selbst Gerd hielt es nicht mehr auf seinem angestammten Platz hinter der Bar. Der Lamm-Wirt und seine Mitarbeiterin schwangen höchstpersönlich zu Irish Folk das Tanzbein einmal quer durchs Wirtshaus.

Doch darf man das eigentlich noch? Gedankenlos tanzen, genüsslich in Erinnerungen schwelgen und „Sweet Caroline“ trällern, während rund 1000 Kilometer entfernt Raketen fliegen und Millionen um ihr Leben fürchten müssen? Man darf, finden Lamm-Wirt Gerd und die Weinheimer Band „Brothers&Others“. Gemeinsam bewiesen sie mit dem rund zweistündigen Konzert am Freitagabend, wie Abendunterhaltung gleichzeitig den nötigen Respekt zeigen und dennoch zumindest für zwei Stunden Kriege und Leid ausblenden kann. Die für Irish Folk bekannte, sechsköpfige Männer-Formation verstand ihren Gig schließlich auch als Hoffnungszeichen an die Ukraine.

Konzert trotz Putin

„Eigentlich“, erklärte Sänger Manfred Papp zu Beginn, „war die erste Nummer dazu gedacht, sich über das Ende der dunklen Jahreszeit und hoffentlich auch der Corona-Pandemie zu freuen“. Doch dann kam Putin. „Wir haben uns entschieden, trotzdem zu spielen - in der Hoffnung, dass die Auseinandersetzungen bald zu Ende sind“, so Papp. Mit dem weltbekannten Stück „Here Comes The Sun“ sandten die Weinheimer in Großsachsen symbolisch Hoffnung gen Osten. Die Gedanken an die Ukraine setzten sich auch ungewollt in den bedeutungsschweren Liedtexten der Folk-Klassiker fort, die den ersten Teil des Abends dominierten. Das auch in den vergangenen Jahren vielfach interpretierte Stück „Hey Brother“ („Hey, Bruder“) erinnerte unweigerlich an das Kriegsgebiet. Etwa dann, wenn Sänger Papp auf Englisch fragt, ob man noch ans Miteinander und die Liebe glaube, wenn der Himmel einstürzt oder wenn alles verloren wäre.

Wer aber nur die Musik hörte, der konnte das Leid ebenso gut für einige Stunden vergessen - oder zumindest bis zur Pause, als es unweigerlich an den Stammtischen wieder Thema der Diskussionen wurde. Während weitgehend bekannte Stücke wie „Bye bye Love“ von den Everly Brothers, „Lucky Man“, Rod Stewarts „Maggie May“ oder „Give a Little Bit“ von Supertramp den ersten Teil prägten, kam nach der Pause echte Folk-Stimmung auf.

Dann schwappte Lebenslust und Melancholie mit Mundharmonika und Co. von Irland und Schottland nach Großsachsen rüber. Und auch den Lamm-Wirt packte irgendwann der Irish Folk. Eine Nachricht stand dann doch noch sinnbildlich für all die politischen Themen: „Wake Me Up When It’s All Over - Weck mich auf, wenn alles vorbei ist“.

Weitere Termine: 19. März: Zimmerman’s Friends, 26. März: Erich & Russell, 8. April: Sacklzement. ksm