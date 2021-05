In Auschwitz steht noch ein Koffer

Sie dürften zu den frühesten Comics gehören, die es im deutschsprachigen Raum gab: Die Geschichten von „Vater und Sohn“ wurden vor über 80 Jahren gezeichnet, doch haben sie bis heute nichts von ihrem hintergründigen Witz verloren. Signiert waren sie mit e.o.plauen; hinter dem Pseudonym steckte der aus Plauen stammende Erich Ohser – er ist einer von drei Autoren, die im Mittelpunkt von „Bücher aus dem Feuer“ stehen.

Die traditionsreiche Veranstaltung des Förderkreises Ehemalige Synagoge ist wegen der Corona-Auflagen ins Internet ausgewichen, doch haben sich mehr als 60 Zuhörer eingewählt, die das Thema Kinder- und Jugendliteratur, um das es jetzt geht, interessiert. Sie erwarten einfühlsame Klavier-Improvisationen von Jens Schlichting sowie Textlesungen, bei denen sich Helga Klein, Andrea Müller-Bischoff, Renate Rothe, Martina Schulz-Hamann, Luis Cerna sowie Vorsitzender Michael Penk abwechseln. Bevor er mit seinen unpolitischen Comics begann, machte sich Ohser schon früh einen Namen als Karikaturist und Zeichner für politische Themen und im Feuilleton. 1922 lernte der junge Mann Erich Kästner kennen – die beiden schlossen Freundschaft und arbeiteten zusammen, unter anderem an illustrierten Lyrikbänden.

Auch Zeichnungen verbrannt

Bei der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 war Kästners Frühwerk unter den ersten Bänden, die dem Feuer zum Opfer fielen – und damit auch Zeichnungen Ohsers. Im Dezember 1934 wurde in der Berliner Illustrierten Zeitung die erste „Vater und Sohn“-Bildergeschichte veröffentlicht, bis 1937 wurde die Reihe fortgesetzt, später arbeitete Ohser für die NS-Wochenschrift „Das Reich“. Zum Verhängnis wurde ihm eine Denunziation wegen „Wehrkraftzersetzung“; 1944 wurde der Künstler inhaftiert. Einer Hinrichtung kam der 41-Jährige durch Selbstmord zuvor. Kurz wird es still bei der Video-Übertragung, dann beginnt Schlichting zu spielen. Leise, melodisch kleidet er das eben Gehörte in Töne.

Unvergessenes „Nesthäkchen“

Als Nächstes berichtet Rothe über das Leben Else Urys, deren „Nesthäkchen“-Romane unvergessen blieben. Sie geben eine behütete Kindheit wieder, wie sie auch die Autorin erlebte; ab 1933 war ihre Familie, die zu einer jüdischen Gemeinde gehörte, Repressionen ausgesetzt. Während einer ihrer Brüder nach London emigrierte, blieb Ury in Deutschland. Zumeist sind ihre Werke unpolitisch, doch finden sich auch andere Töne. „Das ganze Deutschland einte sich, um dem Elend der Nachkriegsjahre ein Ende zu bereiten“, schrieb sie 1933, und Rothe bemerkt: „Ihre anbiedernde Haltung hat ihr nichts genützt.“ Denn die Autorin bekam Berufsverbot, einer ihrer Brüder nahm sich das Leben, 1939 musste sie mit der Mutter in ein Judenhaus in Berlin ziehen. 1943 wurde die 65-Jährige nach Auschwitz deportiert, wo sie noch am Tag ihrer Ankunft in die Gaskammer geschickt wurde. Heute erinnert ein Stolperstein an sie, außerdem wurde in Auschwitz ein Koffer mit dem Namen „Else Sara Ury“ gefunden.

Bücher schildern Flucht

Nach einem meditativen Zwischenspiel von Schlichting macht Müller-Bischoff weiter mit Judith Kerr. Ihr Roman „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ erschien 1971 erst in Großbritannien, 1974 in Deutschland. Die 1923 Geborene schildert darin ihre Flucht aus Deutschland; ihr Vater, der Kritiker Alfred Kerr, flüchtete schon 1933 nach Prag, dann in die Schweiz, wo die Familie zusammenkam, bevor sie endgültig nach London ging. Dem „Rosa Kaninchen“, das 2019 verfilmt wurde, folgten zwei weitere, autobiografische Bände.

Die Lesung klingt aus mit der Einblendung eines Bildes: Gemalt hat es die Künstlerin Veronika Drop, in lebhaften Farben ist ein Feuer gemalt, in dem geöffnete Bücher treiben. stk

