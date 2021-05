In 15 Jahren eine positive Zeit erlebt

Im September 2006 trat sie ihre neue Dienststelle in Großsachsen an. Im November folgte die offizielle Einführung als Rektorin an der Grundschule in Großsachsen. Jetzt zum Schuljahresende hört die Schulleiterin Kyra Herrmann-Bläß auf und geht in Pension.

Nachfolge ab 1. August

Die Stelle wurde bereits im Staatsanzeiger Baden-Württemberg beziehungsweise beim Kultusministerium ausgeschrieben. Auftraggeber ist das Staatliche Schulamt in Mannheim. Die neue Schulleiterstelle soll zum 1. August angetreten werden.

Rektorin Kyra Herrmann-Bläß geht in Pension. © Marco Schilling

Für die scheidende Rektorin, die in Hemsbach wohnt, waren die 15 Jahre in Großsachsen eine sehr positive Zeit: „Ich bin froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Wir haben hier tolle Strukturen, die wir gemeinsam weitergeführt haben“, erzählt sie.

Die Hemsbacherin studierte nach ihrem Abitur Sozialpädagogik, legte das Diplom ab, um danach im Sozialbereich in Mannheim tätig zu werden. Es folgte das Studium für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen in Heidelberg.

Sie war Lehrerin in Heddesheim, hat das Planungsteam zum Pädagogischen Tag geleitet und war Mentorin für die Studenten an der Pädagogischen Hochschule. Später erfolgte die Ernennung zur Rektorin an der Grundschule im Weinheimer Stadtteil Rippenweier. Ihre neue Stelle in Großsachsen sah sie damals als neue Herausforderung an. Und dies war durchaus wörtlich zu verstehen, denn Herrmann-Bläß trat die Nachfolge der langjährigen Leiterin Brigitte Sowodniok an.

Schwieriges letztes Jahr

Gerade ihr letztes Jahr an der zweizügigen Großsachsener Grundschule, wo derzeit rund 160 Kinder von zwölf Lehrkräften und drei kirchliche Lehrkräfte unterrichtet werden, hatte sich die scheidende Rektorin natürlich anders vorgestellt. Doch die Corona-Krise sorgte für eine völlig neue Situation. Unterricht fand nicht mehr wie gehabt statt. Sämtliche Aktivitäten wurden pandemiebedingt weitgehend heruntergefahren.

Alle Lehrkräfte, samt Leiterin und Schulträger, waren in dieser problematischen Zeit gefordert, um das pädagogische Konzept mit den Schwerpunkten auf sozialem Lernen und auf einer positiven Lernatmosphäre umzusetzen.

Die offizielle Verabschiedung erfolgt am 22. Juli ab 11 Uhr und findet coronabedingt voraussichtlich im Hof der Großsachsener Grundschule statt. Vertreter vom Schulamt, der Gemeinde, aber auch der Kooperationspartner der Grundschule werden anwesend sein, um die langjährige und erfolgreiche Arbeit von Herrmann-Bläß zu würdigen. Ihr Prinzip lautete „Fördern und Fordern“ – eine Maxime, die sicher auch ihr Nachfolger ab August gerne übernehmen wird.