„Im Walde erschlagen“

Es ist Ende 1944; vermutlich hat Lärm die Menschen nach draußen gelockt, und jetzt sehen sie, dass im Feld ein abgestürztes Flugzeug liegt. Der Pilot, ein US-Soldat, ist zwar verletzt, hat den Absturz aber überlebt. Mitten im Krieg schlägt ihm eine feindselige Stimmung entgegen: „Hängt ihn auf“, „schlagt ihn tot“, ruft die Menge. Bürgermeister Georg Blasauf geht dazwischen, verhaftet den Mann und gibt ihm einen Tritt in den Hintern. Die Gewalttat besiegelt wahrscheinlich später sein Schicksal.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ganz sicher ist das nicht, muss doch nach fast 80 Jahren vieles mit einem Fragezeichen versehen werden. Augenzeuge Erich Dallinger, damals Lehrling in der Großsachsener Verwaltung, berichtete jedenfalls Ortschronist Rainer Gutjahr von dem Vorfall; seine Schilderung wirft ein Schlaglicht auf den Mann, der damals die Verwaltung im Ort leitete.

Geboren wurde Georg Adam Blasauf am 21. September 1897 in Großsachsen. Über Schulzeit und Ausbildung ist wenig bekannt; der Weltkriegssoldat wurde im August 1918 an der Somme gefangen genommen und 1919 entlassen, war danach kaufmännischer Angestellter beim Drei-Glocken-Unternehmen, das ihm im Spruchkammerverfahren 1947 bescheinigte, ein „anständiger, harmloser Mitarbeiter“ gewesen zu sein.

Die Akten dieses Verfahrens geben Einblicke in seinen Werdegang, Gutjahr warnt aber davor, sie allzu unkritisch zu betrachten: „Da wurde gelogen, was das Zeug hielt, die Leute haben sich gegenseitig entlastet.“ Immerhin, Blasaufs Bürgermeister-Nachfolger Gottlieb Hauck nannte ihn „eitel, leicht zu beeinflussen, ein verwöhntes Kind, unpolitisch“. Das im TV Germania Großsachsen turnte und im Männerchor sang.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Weinheimer Nationalsozialist und spätere badische Ministerpräsident Walter Köhler gewann Blasauf für die NSDAP, Gattin Marie wurde Leiterin der örtlichen NS-Frauenschaft. Kreisleiter Hermann Schneider fand, dass der Kaufmann wegen „mangelnder Geisteskräfte nicht in der Lage“ gewesen sei, „irgendetwas Großes für die Partei zu leisten“.

1936 ins Amt gekommen

Trotzdem wurde er 1936 zum Bürgermeister ernannt; das Rote Kreuz habe von ihm „großes Verständnis und Unterstützungsbereitschaft“ erhalten, formuliert der DRK-Ortsverein in seiner Chronik 2010. Vor der Spruchkammer nennt ihn eine Landwirtschaftshelferin „anständig und hilfsbereit“, andere betonen, er habe ihnen seine Ideologie nicht aufgezwungen, bekräftigt wird sein Einsatz für die Landwirte Heinrich Johe, dem das KZ drohte, und Heinrich Schröder, der eingesperrt war.

Haft nach Gegenüberstellung

Macht ihn das zu einem „guten Nazi“? Sicher nicht, sagt Gutjahr. Denn dagegen sprechen die Umstände von Blasaufs Tod. Am Gründonnerstag 1945 marschierten US-Truppen im Ort ein. Der Bürgermeister wurde zunächst auf seinem Posten belassen. Einwohner rieten ihm, sich aus dem Staub zu machen, doch er erklärte: „Ich habe nichts angestellt, ich bleibe.“

Wenig später sah er den US-Piloten wieder; nach der Gegenüberstellung wurde der Bürgermeister verhaftet. Das Folgende ist lückenhaft: US-Soldaten sollen ihn einer Gruppe Polen übergeben haben. Warum? Kannten die ihn? Es gebe eine Liste polnischer Zwangsarbeiter, sagt Gutjahr. Ob sie es waren oder Fremde, „Strandgut dieses Kriegsendes“, lässt sich nicht mehr klären. Jedenfalls verschleppten ihn die Unbekannten und prügelten ihn zu Tode. Er sei „von gedungenen Polen im Walde von Lützelsachsen mit Knüppeln erschlagen“ worden, heißt es später auf einer Liste mit Gefallenen. Lapidar ist der Text auf dem Überführungsschein: Am 17. April um 10.30 Uhr sei der Bürgermeister „auf der Gemarkung Lützelsachsen als Leiche vorgefunden“ worden. Das Tatmotiv blieb im Dunkeln; 1947 schrieb das Badische Volksecho lediglich, dass Blasauf „beim Umsturz von den verschleppten Auslandsarbeitern wegen Grausamkeiten gelyncht“ wurde.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In seiner „Geschichte von Großsachsen 1931 bis 1956“ bewertet Rudolf Noethe den Mord als „ein Ereignis, das die amerikanische Militärregierung mit schwerer Schuld belastet hat, zumal es zu keiner Verhandlung vor einem ordentlichen Gericht“ gekommen sei. Das Spruchkammerverfahren entlastet den NS-Bürgermeister posthum. Am 14. Februar 1948 ergeht der Beschluss, dass Blasauf „als Hauptbelasteter oder Belasteter nicht anzusprechen“ und das Verfahren einzustellen sei.

Auf dem Ehrenmal an der Friedhofskapelle steht noch immer sein Name neben denen gefallener Soldaten. Ohne Dienstgrad und Rang, mit dem Todesjahr 1945.