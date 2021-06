Hoffnung – was passt besser?

Ein Licht am Himmel, das im klaren Blau verschwimmt – mehr ist nicht zu sehen auf der Leinwand, aber der Blick wird automatisch angezogen von dem strahlenden Farbton. Carla Hartmann hat das Bild gemalt, das in einem Klassenzimmer der Alten Schule an der Wand lehnt. Es ist einer ihrer Beiträge zur Ausstellung Hirschberger Künstler, die ab September in Großsachsen gezeigt wird.

Ausstellung Folgende Künstler beteiligen sich: Kurt Arnold, Dagmar De los Rios, Veronika Drop, Carla Hartmann, Manfred Kopp, Dieter Korsch, Beatriz Markert, Irmgard Mohr, Hildegard Ripp, Renate Schröder, Annelore Schüßler, Hildburg Schwefel, Inock Kim-Seifert, Klaus Stöhrer, Maurice Ullrich, Hans-Gerhard Wind, Ina Zielinski und Doris Zielke. Am Samstag, 18. September, wird die Ausstellung eröffnet; eine Einführung kommt von Karl Heinz Treiber, Orgelmusik von Andreas Well. Zu sehen sind die Werke dann bis zum Samstag, 2. Oktober. Ausstellungsräume sind die Gemeindesäle, Vorräume sowie der Kirchenraum der katholischen Christkönigskirche Großsachsen.

Nachdem die erste Bilderschau 2016 stattfand, ist nun eine Neuauflage geplant, diesmal mit dem Thema Hoffnung. Was könnte in schweren Zeiten wie diesen passender sein? Nein, mit der Corona-Pandemie habe das nichts zu tun, schüttelt Arne Rosenau den Kopf. Vielmehr hatte der Organisator den Einfall dazu im Herbst 2019, als noch niemand ahnen konnte, was bald auf die Menschen zukommen würde.

Damals fanden sich gleich begeisterte Mitstreiter wie die Künstler Ina Zielinski und Klaus Stöhrer, und auch bei den Kirchengemeinden rannte Rosenau offene Türen ein; vertreten werden sie durch die beiden Fördervereine, und ihre Vorsitzenden erklären dieser Zeitung, um was es ihnen geht.„Um die Ökumene. Wir wollen zeigen, was wir gemeinsam geschaffen haben“, erklärt Konrad Gieringer für den katholischen Förderverein. Es sei wichtig gewesen, ausschließlich Hirschberger Künstler für die Schau zu gewinnen, bemerkt Rosenau. 18 Maler machen mit; mehrheitlich seien sie Hobbykünstler, sagt Einhard Büscher vom evangelischen Förderverein. Ausnahmen sind die „Profis“ Stöhrer, Zielinski und Dieter Korsch, der mit 88 Jahren zudem der Alterspräsident in der Runde ist.

Maurice Ullrich mit 19 der Jüngste

Jüngster ist der 19-jährige Maurice Ullrich, dessen Eltern sich bereiterklärten, den Druck des Ausstellungskatalogs finanziell zu unterstützen. An diesem wird gerade gearbeitet: Fotograf Roger Schäfer macht Porträtaufnahmen der Künstler; gerade ist Manfred Kopp an der Reihe. „Wir kommen auf schätzungsweise 88 Seiten“, erklärt Schäfer. Sie zeigen die 35 Bilder, neben denen jeweils kurze Texte als Interpretationen stehen.

Die Werke entstanden in Bleistifttechnik, Acryl- oder Ölmalerei, sie sind gegenständlich oder abstrakt, manche mit, manche ohne Bezug zu aktuellen Ereignissen – entsprechend unterschiedlich ist auch der Erklärungsbedarf. Im Schulzimmer fällt besonders eine großformatige Leinwand auf; an Deck eines Schiffs steht ein Whirlpool, in dem sich zahlreiche Badegäste tummeln, im Hintergrund läuft ein Fußballspiel. Inock Kim-Seifert hat hier Vergnügungen dargestellt, die den Menschen seit Pandemie-Beginn versagt geblieben sind.

Tiger neben Nikolaus

Vielleicht drückt sie ihre Hoffnung auf Normalität aus; ein wenig irritierend ist allerdings der Elefant, der sich gemächlich aus der Szene zu bewegen scheint. Auch in ihrem anderen Ausstellungsbeitrag kommt ein Wildtier in ungewöhnlicher Gesellschaft vor: Da findet sich ein mächtiger Tiger neben dem Nikolaus und einem Karussell.

An einer anderen Wand lehnen Studien von Dietrich Bonhoeffer und Martin Luther King. Kurt Arnold hat sich für einen plakativen, reduzierten Stil entschieden. Daneben leuchtet eine fast klassische „Sixtinische Madonna“ von Renate Schröder.

Bilder mit ausgesprochen christlichem Kontext sollen nach den Vorstellungen des Hausherrn, Pfarrer Joachim Dauer, im Innenraum der Christkönigskirche hängen, während andere Werke im Gemeindehaus präsentiert werden. Auf einen geistlichen Kontext kommt es den Machern aber nicht ausdrücklich an; vielmehr habe er jedem freigestellt, was sie oder er aus dem Thema machen wolle, sagt Rosenau. Ullrich etwa hat zwei Pferdeköpfe mit wehenden Mähnen gewählt, während von Veronika Drop ein Gemälde kommt, das den katholischen Christen sehr bekannt vorkommen dürfte: Ihre farbenprächtige Szene hing lange als Altarbild in der Kirche. Jetzt ist sie das Motiv des Ausstellungsplakats, das bald im ganzen Ort zu sehen sein wird.