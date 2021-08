Hirschbergrt Gemeinde will Luftfiltergeräte für Grundschulen kaufen

Hirschberg. Die Diskussion über Luftfiltergeräte für Klassenräume reißt nicht ab. Die Gemeinde Hirschberg will zunächst einmal nur je einen Lüfter für jede der beiden Grundschulen anschaffen, damit diese nach den Ferien die Geräte auf Handhabung, Lautstärke und Wirksamkeit testen können. Die Freien Wähler denken dagegen bereits über eine „zeitige Bestellung von Lüftern nach“, wie die Wählergemeinschaft nach einer Videoschalte des Vorstands mitteilte.

Über die Ferien will die Gemeinde für die beiden Grundschulen CO2-Messgeräte anschaffen. „Lüften bleibt das Maß aller Dinge“, sagte Bürgermeister Ralf Gänshirt dazu auf Anfrage dieser Redaktion.

Doch das geht angenehmer, wenn eine Ampel anzeigt, wann dies erforderlich wird. Im letzten Winter hätten sich die Lehrkräfte an bestimmte Zeitintervalle gehalten und sich teilweise den Wecker gestellt. Für jedes Klassenzimmer an den beiden Schulen soll ein CO2-Messgerät angeschafft werden, wie es etwa schon im Bürgersaal des Rathauses existiert, kündigte Gänshirt an.

Das habe er in Gesprächen mit den Elternbeiräten und Leitungen von Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen und der Grundschule in Großsachsen vereinbart. Ferner soll für jede Schule ein Lüftungsgerät angeschafft werden, das die Schulen dann nach den Ferien testen sollen.

Mit einer Förderung rechnet Gänshirt dabei nicht: Es stehe zu befürchten, dass es Zuschüsse nur für die Ausrüstung jener Klassenräume geben werde, die schlecht belüftbar seien. „Solche Räume haben wir an den beiden Grundschulen nicht“, sagte Gänshirt. Der Rathauschef betonte allerdings, dass der finanzielle Aufwand für die Gemeinde in dieser Frage eine eher untergeordnete Rolle spiele.