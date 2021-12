Hirschberger Richard May unterstützt Kinderhäuser in Nepal

Hirschberg. Seit 15 Jahren reist Richard May in den Himalaya-Staat Nepal, um dort die Kinderhäuser in Kathmandu und Sankhu sowie das Bergdorf Bung zu unterstützen. Zuvor sammelt der 78-Jährige in seiner Heimatregion immer eifrig Geld, um damit Gutes in einem Land zu bewirken, wo die Menschen bitterarm sind und nur wenig Perspektiven besitzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eigentlich wollte der Leutershausener im Jahr 2020 dorthin reisen. Er bekam jedoch kein Visum und keinen Flug. Umso glücklicher war er über die Nachricht, dass er in diesem Jahr wieder nach Nepal fliegen konnte. Dreifach geimpft gab es auch keine Probleme mit dem Einreisevisum. Zehn Wochen blieb er in dem Land und schildert jetzt seine Erlebnisse in Nepal, welches nicht nur mit der Corona-Pandemie, sondern generell mit den typischen Problemen eines unterentwickelten Landes zu kämpfen hat.

„Wie bei uns ging ohne Maske gar nichts“, erzählt er. Das Thema Impfverweigerer gibt es dort nicht. „Da hieß es, antreten und rein mit der Spritze mit dem chinesischen Impfstoff. Denn in Nepal herrscht Impfpflicht.“ Für May war dies vollkommen richtig. Denn in Nepal an Corona zu erkranken, könnte einem Todesurteil gleichkommen. Im Land gibt es kaum Krankenhäuser. Auf schwere Verläufe seien diese nicht vorbereitet. Er selbst würde in eines gehen, welches 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernt ist und von einem Deutschen gegründet wurde.

Im Bergdorf Bung hingegen, wo er erst später hinfuhr, habe er keine Corona-Erkrankungen bemerkt. „In den Bergdörfern leben die Menschen in ihren Häusern viel weiter auseinander als bei uns. Dadurch haben die weniger Vorfälle“, nennt May als möglichen Grund.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In Kathmandu setzte sich May mit seiner langjährigen Freundin Indira Ranamagar in Verbindung. „Was brauchst du?“, lautete seine erste Frage. Danach ging es auf den Markt. Für die 250 Kinder und die freiwilligen Helferinnen, die als Lehrerinnen fungieren, wurden Lebensmittel (Mehl, Mais und Zucker), Textilien (Hosen und Westen), 200 Paar Schuhe, Bettbezüge, Gasflaschen, Medikamente oder Sanitärartikel gekauft.

Dramatische Situation

„Wegen der Corona-Krise hatte sie fast nichts mehr für den Lebensunterhalt der Kinder und Betreuer“, schildert May die dramatische Situation. „Über die Spendengelder aus meiner Heimat bin ich daher sehr glücklich. Denn bei der Übergabe weiß ich, wie wichtig sie für diese liebenswerten Menschen in Nepal sind“, betont der Leutershausener.

Indira Ranamagar gilt in Nepal als Institution. Viele Menschen begehen dort aus Verzweiflung Straftaten, um zu überleben. Sie kommen dann ins Gefängnis; ihre Kinder haben oft niemanden, der sich um sie kümmert. Der Staat übernimmt keine rechtliche Verantwortung. Im PA (Prisoners Assistance) Nepal nimmt Ranamagar die Kinder auf. Sie haben dort eine Unterkunft, bekommen Mahlzeiten und Bildung.

Richard May hatte in Kathmandu einen Sonderauftrag zu erfüllen. Er musste Medizin für das Bergdorf Bung in der Everest-Solu-Khumbu-Region kaufen. Außerdem eine Photovoltaikanlage zur Ergänzung der Stromversorgung, die auf dem Dach der Schule und des Krankenhauses installiert wurde. Und nicht zuletzt besorgte er ein Ultraschallgerät, das die zwei Ärzte in Bung – Dattasing Rai und Shanjay Khatre sowie die Hebamme Man Kumrai – sofort für ihre Untersuchungen genutzt wurde.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3