Für die ganz kleinen Hirschberger hat die Gemeinde die Kinderspielplätze auf Vordermann gebracht. Auch an die Senioren wurde in den vergangenen Jahren gedacht. Jetzt sind die Jugendlichen ab elf Jahren an der Reihe: Ihnen soll der Wunsch nach einem sogenannten Pumptrack erfüllt werden.

Sechs junge Bürger hatten im August 2021 der Verwaltung eine Unterschriftenliste dazu überreicht.

...