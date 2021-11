Hirschberger Liedfest hat erneut überzeugt

Das ist bemerkenswert, wie sich an diesem Ort ein kleines Festival etabliert hat, das Freunden des Kunstlieds die Herzen höher schlagen lässt. Alexander Fleischer hat es gegründet und aufgrund seiner Verbindungen erstklassige Vokalisten an das Format binden können. Was auch mit seiner pianistischen Kunst zu tun hat, denn alle dürfen sich von seinem Klavierspiel getragen fühlen. Kein „Begleiter“, sondern ein partnerschaftlich-eigenständiger Musiker. Nun also die fünfte Auflage des Liedfests an drei Abenden in der Alten Synagoge Hirschberg mit kleinerer Bestuhlung wegen der Corona-bedingten Restriktionen.

Den Auftakt machte Mezzo-Sopranistin Daniela Sindram, die ihrer Stimme sicher sein kann und sich mit spürbarer Freude Liedern von Brahms, Zemlinsky und Schönberg zuwandte. Sie verfügt über viele Register, hat souveräne Tiefe ebenso anzubieten wie angenehme Mittellage und stolze Höhen. Diese allerdings hatte sie, die in Bayreuth und anderen großen Häusern reüssiert, in der Auswahl von sieben Brahms-Liedern noch nicht sofort optimal an die eher intimen Raumverhältnisse angepasst. Doch die kontrastreiche Gestaltung glückte ihr überzeugend. Etwa die träumerische Zuwendung in „Dein blaues Auge“.

Musikgeschichtlich eine Zwischenstation beleuchteten die Sängerin und der Pianist mit sechs Liedvertonungen von Alexander Zemlinsky nach Maurice Maeterlinck, deren symbolistische Inhalte um Leben und Todesahnen kreisen. Daniela Sindram schenkte den Liedern viel Expressivität bis hin zu Evokationen, doch auch versonnenen Schmerz im Lied „Und kehrt er einst heim, was sag ich ihm dann?“.

Damit war die Brücke geschlagen zu Zemlinskys Schüler und Schwager Arnold Schönberg, der 15 Gedichte aus „Das Buch der hängenden Gärten“ von Stefan George vertonte. Der Dichter, eine Kultfigur schwärmerischer Verehrung an Ästhetizismus interessierter Kunstliebhaber, scheint mit seinen Texten deutlich aus der Zeit gefallen. Vielleicht hat das schon Schönberg geahnt, wenn seine Umsetzungen etwas Suchendes vermitteln, gleichwohl aber durch die Interpretationskunst von Sindram und Fleischer zum Höhepunkt des Abends mutierten. Denn Schönberg hat einen vibrierenden Klangraum für diese Lyrik aufbereitet, den die Interpreten mit großer Zuwendung ausschöpften. Das Publikum war begeistert und durfte mit Brahms-Zugaben nach Hause gehen. Für die anderen Abende waren Bariton Konstantin Krimmel und Bassist Magnus Piontek angesagt. Das nächste Liedfest findet vom 10. bis 12. Juni 2022 statt.

