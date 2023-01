Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview Hirschberger Bürgermeister Gänshirt will bei Wohnungsbau und Gewerbegebiet vorankommen

Manches ging in Hirschberg 2022 nicht so schnell, wie er es sich gewünscht hätte, bekennt Hirschbergs Bürgermeister Gänshirt im Jahresinterview. Vor allem beim Wohnungsbau und beim Gewerbegebiet will er 2023 vorankommen.