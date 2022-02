Von Matthias Kranz

Die finanziellen Rahmenbedingungen in diesem Jahr haben sich etwas aufgehellt, gleichwohl plant die Gemeinde Hirschberg zur Finanzierung ihrer Investitionen in diesem Jahr einen Kredit in Höhe von vier Millionen Euro aufzunehmen. Alleine für Baumaßnahmen sind knapp 9,5 Millionen Euro eingeplant. Mit Mehreinnahmen rechnet die Kommune mittlerweile bei der Gewerbesteuer,

...