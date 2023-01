Von Hans-Peter Riethmüller

Ungewohntes Bild in Hirschberg: Knapp eine Stunde dauerten die Haushaltsberatungen und die 20 Anträge waren abgearbeitet. Früher debattierten die Fraktionen drei bis vier Stunden. Nicht so am Montagabend. Dies lag mitunter daran, dass Bürgermeister Ralf Gänshirt dazu aufrief, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und umfassende Prüfungen und Diskussionen

...