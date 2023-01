Hirschberg stellt auf LED um

MVV Netze, die Netzgesellschaft des Mannheimer Energieunternehmens MVV, modernisiert im Auftrag der Gemeinde Hirschberg die Straßenbeleuchtung in Hirschberg. Rund 900 Lichtpunkte werden auf die energieeffiziente LED-Technik umgerüstet, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Arbeiten werden voraussichtlich ab Mitte Januar abschnittsweise vorgenommen und im Laufe des ersten Quartals des Jahres abgeschlossen. Die Maßnahme schütze nicht nur die Insekten und – durch das eingesparte CO2 – das Klima, sie leiste auch einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung und Verkehrssicherheit, da der Verkehrsraum bei geringerem Verbrauch besser ausgeleuchtet werde, so MVV Netze.

Die Nationale Klimaschutzinitiative unterstützt das Vorhaben und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert die Modernisierung aufgrund eines Beschlusses des Bundestages.

Für Fragen und Anregungen ist MVV Netze unter der Mail-Adresse instandhaltung-stromnetze@mvv-netze.de zu erreichen, heißt es seitens des Unternehmens in der Mitteilung weiter. red