Ein ganz besonderer Duft erfüllte die Wallfahrtskirche St. Johannes in Leutershausen am Sonntag früh: Der rührte von den vielen kleinen und großen Kräutersträußchen her, die die Gottesdienstbesucher mit dabeihatten. Minze, Salbei, Lavendel dufteten um die Wette. Am Ende der Messe wurden die Sträußchen gesegnet. Und der eine oder andere teilte sein Sträußchen mit dem Sitznachbarn, der keines

...