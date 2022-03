Hirschberg: Bilderverkauf - Erlös geht an Flüchtlinge

Gelbe Rapsfelder im Sonnenschein, der Apfelbach oder der Neckar: Viele Bilder von Manfred Kopp zeigen heimische Landschaften. Der Alt-Gemeinderat malt sie in leuchtenden Farben und starken Kontrasten. Seine Tierbilder sind dagegen detailverliebt, er arbeitet die zarten Flaumfedern von Rotkehlchen und Meisen heraus, zeigt einen Schwan, der mit den Flügeln schlägt, oder, wie sollte es in Hirschberg anders sein, auch Störche.

Seit zwei Jahren hängen 16 seiner Werke im Rathaus, er hat sie der Gemeinde zur Verfügung gestellt; die Idyllen stehen im krassen Gegensatz zum Krieg in der Ukraine und haben nun doch damit zu tun. Denn der Künstler will die Werke verkaufen, um mit dem Erlös Flüchtlinge zu unterstützen. In die Wege geleitet wurde die Aktion von Vize-Bürgermeister Karlheinz Treiber, diesmal in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kulturfördervereins, auf dessen Konto das Geld zunächst eingehen soll, bevor es an die Ukraine-Hilfe weitergeleitet wird.

Beim Pressetermin am Montag im Rathaus wirkt Kopp mitgenommen und erklärt, warum das so ist: „Die schockierenden Erlebnisse aus meiner Kindheit kamen wieder hoch, als ich die zerstörten Städte im Fernsehen sah.“ 1937 geboren, wuchs er in Mannheim auf. Die Familie wurde 1943 ausgebombt, verlor alles, und Kopps Mutter berichtet, dass ihr Sohn viel geweint habe, weil er nicht mal mehr ein Bettchen hatte. Das Kind wurde evakuiert, verbrachte Jahre bei fremden Leuten und kehrte erst 1947 wieder in die Quadratestadt zurück, wo die Mutter eine kümmerliche Bleibe in einer Ruine gefunden hatte.

„Der Krieg hat so viel Unheil über die Menschen gebracht“, sagt er, und Oxana Tkach nickt. Sie stammt aus der Nähe von Lemberg, das ständig bombardiert wird; vor einigen Tagen flüchtete sie zusammen mit ihrem Sohn, der Schwägerin und deren Kind. „Mein Mann hat uns zur Grenze gebracht, aber er durfte nicht mitkommen, er soll dableiben und das Land verteidigen“, berichtet sie.

Weinen um die Väter

Auch der Vater der anderen Familie musste umkehren, und jetzt weinen die Kinder, weil sie ihre Väter vermissen. „Wir sind mit dem Bus hierhergekommen“, fährt sie fort und erklärt ihre Beziehung zu Hirschberg: Hier hat die 27-Jährige ein Au-pair-Jahr verbracht, bevor sie in der Ukraine Germanistik studierte. Auch für einen Studienaufenthalt war sie da, heute ist die junge Mutter Dolmetscherin und Lehrerin.

Eine Information, bei der Bürgermeister Ralf Gänshirt aufhorcht: „Dann können Sie vielleicht Ihre Landsleute unterstützen, indem Sie übersetzen?“ Das werde sie auf jeden Fall, nickt die Besucherin. Nach der Situation in ihrem Heimatland befragt, wird sie niedergeschlagen: Ihre Mutter und die beiden Brüder sind ebenfalls noch dort, die Mutter habe berichtet, dass sie wegen der Bombenangriffe die ganze Nacht im Keller verbrachte. „Es gibt in unserem Ort keinen Luftschutzbunker, die Menschen müssen in die Keller“, sagt sie. Tag und Nacht, denn andauernd gibt es dort Alarm. Jetzt ist es die Hoffnung, die sie nach vorne schauen lässt: dass der Krieg bald vorbei sein könnte.

Für den Weg zurück nach Hause verspricht ihr Treiber ein Geschenk: „Du darfst dir eins von den Bildern aussuchen und daheim aufhängen.“ Wer auch eines haben will, kann sich im Rathaus umsehen und an der Anmeldung Bescheid sagen, welches der Werke er gerne kaufen möchte. Je nach Größe kosten sie 50, 100 oder 150 Euro, informiert Treiber: „Man kann aber gerne mehr bezahlen.“