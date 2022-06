Herrliches Ambiente

Hirschberg. Das Sommerfest „Folk im Wald“ mit Live-Musik von Brothers & Others wird die Folk- und Oldie-Freunde der Region am Samstag, 2. Juli, 20 Uhr, mit der 18. Auflage am Schützenhaus in der Dornbach erfreuen. Eigentlich wäre es die 20. Auflage, wenn nicht Corona den Veranstaltern SSV Lützelsachsen und B&O einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Dennoch freuen sich alle nach zweijähriger Pause umso mehr, die Veranstaltungsreihe fortsetzen zu können.

Die Lützelsachsener Band wird bei ihrem „Heimspiel“ mit einer Mischung aus Rock- und Pop-Oldies der 60er- bis 80er-Jahre und Irish-Folk den musikalischen Ablauf bestimmen. Mit mehrstimmigem Gesang und Musik auf meist akustischen Instrumenten wird die Band für Stimmung im herrlichen Waldambiente sorgen. Der Sportschützenverein sorgt für Speis und Trank.

Da nur begrenzt Parkfläche auf dem Wandererparkplatz vorhanden ist, werden die Gäste gebeten, die Fahrzeuge außerhalb des Waldes zu parken – es ist nur ein kurzer Fußweg vom Ort hinauf zum Schützenhaus.

Einlass ist um 19 Uhr. Tickets für 13 Euro (Abendkasse 15 Euro) gibt es bei der Esso-Tankstelle Sporer, Lützelsachsen an der B 3; Kopier Point Seydel, Weinheim-West, Ahornstraße 6 und Wirtshaus „Zum weißen Lamm“, Hirschberg-Großsachsen, Breitgasse 7. red