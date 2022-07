„Heiß“ geht es her bei der Hirschberger Wehr, denn am Samstag, 9. Juli, und Sonntag, 10. Juli, wird das Festwochenende auf dem Gelände der Feuerwehr in der Galgenstraße 2 stattfinden. Los geht es am Samstag um 19 Uhr mit dem Sommerfest, bei dem alle Besucher durch die „Feuerwehrküche“ verköstigt werden. Am Abend startet das Konzert der T-Band. Wenn die Band aus Schriesheim Live-Musik

...