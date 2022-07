Hauptstraße macht erneut Probleme: Sanierung wird teurer

Hirschberg. Rund 1,1 Millionen Euro - so viel sollte die Kanalsanierung und Gestaltung in der Hauptstraße kosten. Das jedenfalls war die Schätzung, mit der die Gemeinde im Frühjahr in die Ausschreibung ging. Weit gefehlt - das niedrigste Angebot, das einging, überschritt die Kalkulation um mehr als 28 Prozent und lag bei rund 1,4 Millionen Euro. Auch die Zahl der beteiligten Firmen - nur drei

...