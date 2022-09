Grundschule soll fit für Ganztag werden

Wer heute baut, weiß zumeist, was er zu bezahlen hat. Wer in zwei Jahren baut, kann darüber nur spekulieren. So geht es auch der Gemeinde Hirschberg beim Anbau an die Großsachsener Grundschule – die künftig fit für die Ganztagsbetreuung gemacht werden soll. Architekt Bernd Kopp vom zuständigen Büro Kopp und Sättele präsentierte das Raumprogramm, durch das auch die alte Struktur des Schulgebäudes zur Geltung kommen soll. Sein Konzept, das gemeinsam mit der Schule, der Gemeindebücherei und der Schulsozialarbeit abgestimmt wurde, fand Zustimmung und Lob im Ausschuss für Technik und Umwelt.

Knifflig wurde es bei den Kosten: „Meine Berechnung habe ich vor vier Wochen gemacht. Ich dachte mir, dass ich das Blatt einfach austausche. Gegen was stellte ich mir allerdings die Frage“, meinte Kopp. Will heißen: Seriöse Zahlen gibt es nicht. Die Firmen würden derzeit teils nur noch Tagespreise abgeben. Die in den Sitzungsunterlagen genannte Zahl von knapp 1,8 Millionen Euro, die bereits einen Preiszuschlag von 30 Prozent berücksichtigt hatte, sei daher eher unrealistisch.

SPD-Fraktionssprecher Thomas Scholz rechnete eher mit einer Steigerung von 60 bis 70 Prozent. „Wir werden bei 2,2 bis 2,3 Millionen Euro landen.“ Pure Spekulation, entgegnete Kopp: „Ja, wir werden höher sein, aber ich weiß nicht, wie viel. Das kann ich genauer sagen, wenn das Raumprogramm verabschiedet wird, mit dem wir weiterarbeiten können.“

Mensa mit 72 Sitzplätzen

Der Anbau soll auf der südlichen Seite erfolgen. Das Raumprogramm wurde an die Struktur der Martin-Stöhr-Grundschule angelehnt. Es sieht eine Mensa mit 72 Sitzplätzen, eine Küche, einen Raum für Schulbetreuung sowie einen Bereich für die Gemeindebücherei vor. Der Standort wurde gewählt, weil dieser für die Anlieferung der Mensa besser geeignet ist. Zudem befindet sich dort auch der Zugang für die Bücherei, die einen neuen Standort erhält. Durch die Verwendung von flexiblen Faltwänden kann die Bücherei als Leseraum oder für Veranstaltungen erweitert werden, so Kopp. Das Schulgebäude soll eine blaue Farbe erhalten, das Dach werde begrünt. Die von der GLH und von der SPD beantragte Klimaneutralität für Gebäude und Haustechnik müsste im Detail geklärt werden.

FDP-Fraktionssprecher Oliver Reisig fand das Raumprogramm „stimmig und pfiffig“. Auch CDU-Gemeinderat Matthias Dallinger lobte die „smarte und intelligente Lösung“. Die Aufteilung mit den Faltwänden bringe eine hohe Flexibilität. Das Thema „Klimaneutralität“ stehe bei einem Neubau außer Frage, aber hier handle es sich um einen älteren Bau, gab er zu bedenken.

FW-Gemeinderat Jörg Mayer regte an, im Zuge des Anbaus auch den Sanitärbereich zu erneuern. GLH-Gemeinderat Karlheinz Treiber wollte wissen: „Ist die Klimaneutralität in den 1,8 Millionen Euro schon drin?“ Es sei angedacht, entgegnete Kopp, ergänzte aber: „Was nicht geht, ist, dass wir den Altbestand klimaneutral hinbekommen“, da dieser keine entsprechende Dämmung und ein Flachdach habe. Es folgt die Abstimmung mit dem Energieversorgungskonzept sowie die Klärung der Fördermöglichkeiten. 2024 könnten die Arbeiten beginnen und 2025 beendet sein. hr