Hirschberg. Die Grünen sind bei der Landtagswahl 2021 in Hirschberg als stärkste Kraft hervorgegangen. In der zum Wahlkreis Weinheim gehörenden Gemeinde entfielen 36,07 Prozent der Stimmen auf den Grünen-Kandidaten Uli Sckerl. Julia Philippi von der CDU liegt mit 24,59 Prozent der Stimmen an zweiter Stelle, Sebastian Cuny von der SPD erreicht 11,9 Prozent.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Rhein-Neckar Mehr erfahren