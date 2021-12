Gleich zwei Wohnungseinbrüche an einem Abend sind der Polizei in Hirschberg gemeldet worden: Zunächst verständigte ein Ehepaar am Mittwoch gegen 19.30 Uhr die Polizei, nachdem bei der Rückkehr feststellte, dass sein Wohnhaus Am Schmellenberg durchwühlt worden war. Die Einbrecher waren einen Blitzableiter emporgeklettert und schlugen auf dem Balkon ein Fenster ein. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 10 und 19.30 Uhr liegen.

Ein ähnliches Bild bot sich auch einer 58-Jährigen am Mittwoch gegen 21.30 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich über das Feld Zugang zum Grundstück. Anschließend brachen sie eine Tür zum Haus auf und erbeuteten Goldschmuck. Der Wert des Diebesguts sowie der Sachschaden sind noch nicht bekannt. Der Tatzeitraum dürfte zwischen 11 und 21.30 Uhr liegen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621/17 44 44 4 entgegen.