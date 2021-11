Am morgigen Sonntag, 28. November, feiert Hirschbergs Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf seinen 75. Geburtstag. Ebenfalls am Sonntag wird in Schriesheim gewählt, Sein Sohn Christoph will dort Bürgermeister werden. Dass dieser dort gewinnt, ist neben Gesundheit sein großer Geburtstagswunsch.

Mit den anderen drei Kindern Robert, Julia und Johannes geht er am Sonntag frühstücken. Oeldorf will nichts Offizielles, vielmehr wird es eine kleine Familienfeier für einen ganz großen Hirschberger geben, der von 1975 bis 2007 die Geschicke der Kommune leitete und bis heute als Glücksfall für die Gemeinde an der Bergstraße gilt.

Werner Oeldorf beim Empfang zu seinem 70. Geburtstag 2016. © Sascha Lotz

Anlässlich seines 70. Geburtstages nannte sein Nachfolger und heutiger Oberbürgermeister von Weinheim, Manuel Just, auch die Gründe dafür: Es lag an Oeldorfs Fach- und Sachverstand, aber auch an dessen menschlichen und charakterlichen Fähigkeiten: „Denn Zielstrebigkeit, Beharrlichkeit und die Kunst andere zu motivieren, machten ihn zu dem, was ein Bürgermeister sein muss: Vorbild und Leitfigur, Moderator und Seelsorger, Anwalt, und Problemlöser der Bürger – sowie gleichzeitig ein bürgernaher Mitmensch“, sagte Just beim damaligen Empfang für Oeldorf, zu dem 200 Gäste in den Bürgersaal gekommen waren.

Mit nur 28 Jahren wurde der gebürtige Heidelberger am 25. Mai 1975 im ersten Wahlgang zum Hirschberger Bürgermeister gewählt. Zuvor ging er bei der Stadt Heidelberg in die Verwaltungslehre und wechselte später nach Heddesheim. Damit begann die steile Karriere des Verwaltungsfachmanns. 1983, 1991 und 1999 wurde Oeldorf mit einem überwältigenden Vertrauensbeweis im Amt bestätigt. Oeldorf erhielt für seine Verdienste zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Ehrenring der Gemeinde im Jahr 2005. Seit Juni 2007 trägt Oeldorf den Titel des Ehrenbürgermeisters.

Viele Infrastrukturprojekte

In Oeldorfs Amtszeit wurden viele Infrastrukturprojekte umgesetzt. Dazu zählten unter anderem Neubaugebiete, Ortskernsanierungen, Gewerbepark, Bau des neuen Rathauses sowie die Entwicklung der Alten Synagoge zu einem Kulturhaus.

Der Jubilar war aber auch ein Mann der Partnerschaften und der Vereine. Eine Fülle von Veranstaltungen oder Ereignissen ist ihm zu verdanken: Kulturtage, Neujahrsempfang, Kulturförderverein oder die Sicherung des Fortbestands des Olympia-Kinos.

Im Juli 2006 gab der damals 59-Jährige bekannt, nicht mehr zu kandidieren. Zu seinem Nachfolger wurde Manuel Just gewählt, zu dem Oeldorf bis heute ein sehr gutes Verhältnis hat. Ins politische Geschehen mischte sich Oeldorf nicht mehr ein – ganz bewusst. Dennoch übernahm der Jubilar Funktionen in seiner einstigen Gemeinde, in der seit gut drei Jahren im Ortsteil Leutershausen wohnt. Oeldorf war beispielsweise Vorsitzender des Partnerschaftsvereins. Heute ist er Vorsitzender des Stiftungsrates der Bürgerstiftung sowie Ansprechpartner der VHS Badische Bergstraße.