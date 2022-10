Glaube, Kunst und Religion

Hirschberg. Im Rahmen der aktuellen Ausstellung des Künstlerbundes Rhein-Neckar in der Rathausgalerie Hirschberg („Ich glaube an die Kunst“) hält Karlheinz Treiber an diesem Freitag, 21. Oktober, um 19 Uhr in der Rathausgalerie (Großsachsener Straße 14) einen Vortrag unter dem Titel „Glaube, Kunst und Revolution im 19. Jahrhundert”.

„Ich glaube an die Kunst …“ – das titelgebende Zitat der gegenwärtigen Ausstellung in der Rathausgalerie stammt von HAP Grieshaber (1909-1981), der sich stets auch als politischer Künstler verstand. Die aktuelle Ausstellung kann ab 17.30 Uhr vor und nach dem Vortrag besichtigt werden. red

Info: Mehr Infos: www.kulturfoerderverein-hirschberg.de