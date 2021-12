Früheres Rathaus vor Verfall

Der Hirschberger Gemeinderat kommt an diesem Mittwoch zur letzten Sitzung in diesem Jahr zusammen. Bürgermeister Ralf Gänshirt wird ab 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses (Großsachsener Straße 14) den Entwurf für den Haushaltsplan 2022 sowie den Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung einbringen.

Das Gremium befasst sich in der Sitzung auch mit dem Gebäude Am Mühlgraben 1 in Großsachsen. Das Haus gehört der Gemeinde und wurde lange als Rathaus genutzt. Seit dem Auszug der Verwaltung im Jahr 1930 wird es als Wohnhaus genutzt. Aufgrund des schlechten baulichen Zustands und des dringenden Sanierungsbedarfs steht das Gebäude seit Mitte des Jahres leer. Jetzt will die Gemeinde das Haus verkaufen. Das Grundstück soll als Erbbaurecht vergeben werden. Für den Verkauf will die Verwaltung ein öffentliches Vergabeverfahren durchführen.

Hoher Sanierungsbedarf

Wie es um das alte Gebäude steht, zeigte eine Untersuchung des Büros Andreas Siracusa Restaurationen (Ladenburg) aus dem Jahr 2017. Damals wurde ein Sanierungsbedarf von mindestens 425 000 Euro festgestellt. Gravierende Schäden wurden am Fachwerkgiebel, am Dach sowie an Fenstern und Fensterläden festgestellt. Zwischenzeitlich wurde am Gebäude eine Sicherheitseinrüstung angebracht, um das drohende Herausfallen der Gefache zu verhindern. Gefache sind die Räume zwischen den Holzbalken einer Wand aus Holzfachwerk.

Um eine umfassende Außen- und Innensanierung zu ermöglichen, hat sich der Gemeinderat im Hinblick auf die Bedeutung des Gebäudes sowie das öffentliche Interesse an der Erhaltung und anschließenden Nutzung dafür ausgesprochen, das nach Denkmalschutzgesetz geschützte Gebäude zu veräußern. Der Gutachterausschuss Nördlicher Rhein-Neckar-Kreis ermittelte einen Verkehrswert von 105 000 Euro (Stichtag: 21. April 2021).

1200 neue LED-Leuchten

Die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung. Durch die Maßnahme sollen rund 1200 Leuchten in der Gemeinde umgerüstet werden. Mit LED-Technik und individueller Leuchtensteuerung können 77,5 Prozent Strom eingespart werden. Das sind rund 278 000 Kilowattstunden pro Jahr. Dies bedeutet 77 000 Euro weniger Stromkosten pro Jahr für die Kommune. Hochgerechnet auf 20 Jahre können so 2441 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Der Amortisationszeitraum beträgt 6,5 Jahre. Die Kostenschätzung für die neuen LED-Leuchten liegt bei 709 000 Euro. Beim Bundesministerium für Umwelt wurde bereits ein Förderantrag gestellt. Die Fördersumme beträgt 213 000 Euro. hr