Früchte retten mit dem Gelben Band

Hirschberg. Die Gemeinde Hirschberg macht mit bei der Aktion „Gelbes Band“. An der Kreuzung B 3/Weinheimer Straße in Leutershausen rührten Hirschbergs Bürgermeister Ralf Gänshirt und Bauamtsmitarbeiterin Bärbel Probst die Werbetrommel für die Aktion zur kostenfreien Ernte von Obst für den Eigenbedarf. Die Gemeinde wird von nun an jene Bäume, an denen kostenfrei und ohne Rücksprache Früchte von jedermann gepflückt werden dürfen, mit einem gelben Band kennzeichnen. Die Obstbäume auf dem Gemeindegrundstück am Eingang der Weinheimer Straße, aber auch Bäume an anderen Stellen sind bereits mit den witterungsresistenten, gut sichtbaren Markierungen versehen.

Ralf Gänshirt und Bärbel Probst werben für das Gelbe Band. © Philipp Reimer

Die Aktion richte sich an Bürger, die über kein eigenes Gartengrundstück verfügten, aber auch an jene, die diese Lebensmittel nicht zu faulendem Fallobst werden lassen wollen oder die größere Mengen Früchte benötigen – beispielsweise zum Herstellen von Marmelade, sagte Gänshirt. Die Gemeinde komme mit der Teilnahme an dieser Aktion, auf die auch das Bundesamt für Ernährung und Landwirtschaft auf seiner Webseite aufmerksam macht, auch Anregungen von Bürgern nach, erläuterte er. Auch private Obstbaumbesitzer seien willkommen, sich dieser Aktion anzuschließen und eigene Bäume für das Pflücken freizugeben.

Im Rathaus gratis abholen

Das gelbe Band, mit dem die Obstbäume ausgewiesen werden, könne im Rathaus kostenfrei abgeholt werden, sagte Bärbel Probst. Wo sich die Obstbäume befänden, werde bei dieser Gelegenheit notiert. „Wichtig ist vor allem, dass die Erntenden sich vernünftig verhalten“, sagt der Bürgermeister. Die Pflücker sollten darauf achten, dass keine Beschädigungen an den Stämmen und Ästen entstehen und dass von Obstbäumen, die nicht markiert sind, auch keine Früchte gepflückt werden.

Gerade auf den an steilen Hängen gelegenen Grundstücken in der Gemeinde gebe es viele Bäume im Privatbesitz, die von den Eigentümern nicht abgeerntet würden. Durch das Gelbe Band könnten unzählige Kilo vor dem Fallobst-Schicksal bewahrt bleiben, so Gänshirt. uf