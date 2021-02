Hirschberg. Litfaßsäulen und Plakatwände mit ihren Schichten aus zerrissenen, vielfach überklebten Flächen haben ihn inspiriert, sagt Kai Gissel. Der Friseurmeister aus dem Hirschberger Ortsteil Leutershausen hat mit dem Malen angefangen, als der erste Lockdown im vergangenen Frühjahr über die Branche hereinbrach. Der Sommer machte ihm Hoffnung auf Normalität, doch seit Wochen geht wieder gar nichts mehr – und das noch bis 1. März. Seither fungiert seine Wohnung als Atelier; im Schlafzimmer hängen die zwei ersten Bilder, die im vergangenen Jahr entstanden sind. 80 mal 100 Zentimeter groß sind die Leinwände, auf denen dem Betrachter Menschen begegnen, die Gissel als Ikonen bezeichnet: James Dean, Doors-Sänger Jim Morrison oder der unlängst verstorbene Schauspieler Sean Connery.

Sie finden in großformatigen Collagen zueinander, ein kräftig roter Hintergrund verstärkt ihre Ausstrahlung. Die Bilder werden vor dem Ausdrucken von einem Grafiker „höher gezogen“, um die Pixelzahl zu verbessern – manches wird schon durch die Vergrößerung auf DIN A0 verfremdet. Dann beginnt die eigentliche Bearbeitung: Gissel schneidet und reißt, durchlöchert Oberflächen und verpasst ihnen den „Used-Look“, wie er sagt – und tatsächlich erinnert das an Wände im Straßenraum. Mal sind es Zeitungsausschnitte – eine Schlagzeile nach der Ermordung John F. Kennedys oder altertümliche Annoncen –, mal ganze Seiten wie das Cover der „Vogue“, von dem Kate Moss den Betrachter ernst anblickt. Immer wieder kommen Farbspritzer zum Einsatz – ein Jackson-Pollock-Zitat.

Geduld gefragt

Der „leidenschaftliche Hobbymaler“, so nennt er sich selbst, mag außerdem Straßenkunst, zu der auch Graffiti gehören. In den vergangenen Monaten hat er viel darüber gelernt und sich fachkundigen Rat eingeholt, wie man am besten arbeitet. Ganz weich sind die pastellfarbenen und goldenen Linien geworden, die ein Foto von Marilyn Monroe einrahmen; als Kontrast steht daneben das Logo der Marke Chanel. Da hat er eine Schablone verwendet und so lange an den Übergängen gearbeitet, bis er zufrieden war: „Da musst du Geduld haben.“

Eine Tugend, die er auch braucht, um den gegenwärtigen Stillstand zu ertragen. Gissel ist Friseur in der vierten Generation, seit sich der Urgroßvater als Barbier im Ort niederließ: „Keiner in meiner Familie hat je eine solche Krise mitmachen müssen.“ Allerdings zeigte ihm der Vater kürzlich eine alte Aufnahme, die zeigt, wie im Hof und mit Maske Haare geschnitten wurden – vermutlich eine Erinnerung an die Schrecken der Spanischen Grippe vor über 100 Jahren. Auch im vergangenen Sommer nutzte Gissel den Hof und sogar das Treppenhaus, veranlasst durch die Abstandsgebote. Jetzt hat der Friseur zwei Plätze in einem schicken Weinkeller unter seinem Geschäft eingerichtet und hofft darauf, dass der Betrieb ab März weitergehen kann.

Zwar gehe es ihm finanziell noch besser als manchem Berufskollegen, „aber wir sind so langsam auch am Anschlag, ich bin mit den Löhnen in Vorlage gegangen, Miete und Versicherungen werden weiter abgebucht“. Noch dazu, wo die staatlichen Hilfen verspätet ankamen und das Weihnachtsgeschäft zu einem Großteil wegbrach. Da hat er, bevor die erneute Zwangsschließung kam, von 7 Uhr früh bis 22 Uhr spät gearbeitet. Nun macht er wieder Termine und ist überzeugt: „Wenn wir aufmachen, überrennen uns die Kunden.“ Er hält Kontakt, freut sich über Rückmeldungen und macht auch seinen Mitarbeitern Mut.

Harte Zeiten, weiche Träume

Die Kunst hat ihn abgelenkt in den vergangenen Wochen, hat ihn inspiriert und ihm Freude gemacht. Nicht nur ihm: Immer wieder bekommt er positive Resonanz, wenn er seine neuesten Collagen, etwa das kraftvolle David-Bowie-Werk, in sozialen Medien zeigt. Anderes ist auch in seinem Schaufenster zu sehen, wie das in Mintgrün und Orange gehaltene Bild, das eine opulente Vielfalt von Motiven zeigt, von der Madonna über Godzilla und ein Burlesque-Plakat. Auf den oberen Bildrand hat er ein Motto geschrieben: „Hard times need soft dreams.“ Zu Deutsch: Harte Zeiten brauchen weiche Träume. Gissel findet, dass das zur derzeitigen Situation genau passt. Aber er will sich nicht unterkriegen lassen. Das merkt man schon, als das Telefon läutet; der Klingelton stammt aus einer alten Comic-Serie: „Herr Rossi sucht das Glück.“