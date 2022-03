Freie Fahrt auf die A 5

Aufatmen bei den Verkehrsteilnehmern: Vergangene Woche wurde der Kreisel an der Autobahn-Anschlussstelle Hirschberg-West wieder freigegeben. Am Freitagmorgen folgte nun die Freigabe für die Aus- und Zufahrt zur A 5, wie die zuständige Autobahn GmbH mitteilte.

Während der Sanierungsarbeiten war der gesamte Verkehr über die Fahrbahn nach Frankfurt geleitet worden. Zwischen der Anschlussstelle Ladenburg und dem Weinheimer Kreuz muss die Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer begrenzt bleiben. Diese Maßnahme dient nach Angaben der Autobahn GmbH der Erhaltung der Verkehrssicherheit auf der am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommenen Fahrbahn nach Frankfurt, deren Sanierung derzeit vorbereitet wird und voraussichtlich im Juli 2022 beginnt.

Arbeiten abgeschlossen

Die Arbeiten an Kreisel und Anschluss-stelle sind beendet. © Marco Schilling

Die in den vergangenen Monaten sanierte Fahrbahn nach Heidelberg wurde bereits freigegeben. Damit endete auch die für die Dauer der Arbeiten eingerichtete Sperrung der Anschlussstelle Hirschberg (West). Die Sperrung war dazu genutzt worden, den Ausbau des Kreisverkehrs auf der L 541 westlich der Anschlussstelle zu realisieren. Die Arbeiten am Kreisverkehr wurden in der vergangenen Woche abgeschlossen (wir berichteten). Das Regierungspräsidium hat die Landesstraße inzwischen wieder freigegeben.

Der bisherige Kreisel war dem Verkehrsaufkommen nicht mehr gewachsen und war zudem beschädigt. Zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Verkehrssicherheit wurde der Außendurchmesser des Kreisverkehrs vergrößert und ein sogenannter Bypass angelegt. Über den Bypass besteht nun eine direkte Verbindung aus dem Gewerbegebiet Hirschberg in Richtung Hirschberger Ortsmitte, ohne dabei den Kreisverkehr durchfahren zu müssen.

Aufgrund des stetig zunehmendem Aufkommens wurde der Kreisel in Betonbauweise hergestellt. Diese Bauweise ist tragfähiger und dauerhafter. Die Gesamtkosten betragen rund 1,8 Millionen Euro und werden zu rund 80 Prozent vom Bund und zu 20 Prozent vom Land getragen. hr