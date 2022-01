Flößer wird neuer zweiter „Vize“-Chef

Das gab es so auch noch nicht: Aufgrund der Corona-Pandemie traf sich nur die Einsatzabteilung der Feuerwehr Hirschberg zur reinen Wahlversammlung in der Fahrzeughalle des Hilfeleistungszentrums. Und diese 60 Minuten mutierten zu einem Wahlmarathon. 13-mal mussten die 40 Wahlberechtigten entweder einen grauen, gelben oder pinken Zettel ausfüllen oder die Hand heben.

Am Ende kam es an der Spitze nur zu einer Änderung. Der 42-jährige Gruppenführer Bernd Flößer, der 1989 in die Jugendwehr eingetreten war und seit 1997 bei der Einsatzabteilung ist, setzte sich bei der Wahl zum Zweiten stellvertretenden Kommandanten klar gegen Michael Bauer durch und folgt auf Heiko Jost. Kommandant Peter Braun und sein Erster Stellvertreter Olaf Sebastian wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Die Wahl leitete der Bürgermeister Ralf Gänshirt. Er nutzte die Gelegenheit, den Feuerwehrkameraden ein dickes Lob und einen Dank auszusprechen. „Sie opfern Ihre Freizeit für uns und sind jederzeit einsatzbereit. Die Bevölkerung weiß dies zu schätzen. Wir sind daher glücklich, dass Sie an unserer Seite stehen. Ich ziehe meinen Hut vor Ihnen.“

Kandidaten gefunden

Erfreulicherweise hatte die Feuerwehr für alle Posten einen oder mehrere Kandidaten gefunden. So wurde Martin Angelberger zum Jugendwart gewählt, sein Erster Stellvertreter wurde Valerian Hildenbeutel und sein Zweiter Stellvertreter Frank Bletzer. Schriftführer wurde Tim Kreis, Stellvertreter Matthias Laika. Marco Weber bleibt Kassenverwalter, sein Stellvertreter ist Knut Probst. Martin Angelberger bleibt Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit, die sechs Mitglieder des Feuerwehrausschusses sind Georg Bauer, Jochen Dörsam, Michael Göhrig, Jörg Mayer, Erwin Schollenberger und Joachim Vosloh. Michael Braun und Monika Schmitt wurden wieder zu Kassenprüfern gewählt. hr