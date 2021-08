Festivalfinale auf dem Stoppelacker

Mit Running Five am Freitag, 20. August, und der Simon & Garfunkel Revival Band am Samstag, 21. August, geht das Stoppelacker-Festival in Hirschberg-Großsachsen beim Spargelhof Reisig weiter. Beginn an beiden Abenden ist um 20 Uhr. „History of Rock’n‘Roll“ heißt das Programm von Running Five. Das ist die Band um Leadsänger Robert Führer, der sich auch als Elvis-Interpret einen Namen in ganz Deutschland gemacht hat. Ursprünglich von Veranstalter VoiceArt Anfang des Jahres für die Stadthalle in Weinheim verpflichtet, spielt die jetzt also Open Air. „Es wird eine unglaubliche Zeitreise durch die Jahrzehnte des Rock’n‘Roll“, verspricht Franz Kain.

Zum Abschluss des Festivals kommt dann die Simon & Garfunkel Revival Band, die wohl beste und authentischste Tribute-Band des legendären Duos. Tickets zu 27 Euro gibt es unter Telefon 06201/5 19 51 und an der Abendkasse. Reservierungen sind außerdem per E-Mail unter info@voiceart-kain.com möglich. hje