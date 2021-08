Fantasie-Legionäre hausen im Waldcamp

Skeptisch verengt Nico die Augen. Er schlingt das ausgefranste, dunkelgelbe Seil um das armdicke Stück Holz. Fünf, sechs Mal, dann bröckelt die abgelöste Rinde unter dem Druck der Kordel und rieselt auf den Boden. Wuchtig rammt der Junge das Totholz in den Waldboden und zurrt die Kordel an zwei naheliegenden Bäumen fest. Dieser Pfahl fällt so schnell nicht um – und macht allen klar: Das hier ist sein Territorium im Feldlager.

Rund zwei Wochen lagert er mit seiner 110 Jungen und Mädchen starken Legion auf einer taktisch gut einsehbaren Lichtung mehrere Kilometer tief im Hirschberger Gemeindewald. Auch den Limes haben die Offiziere alias Centurios – also die rund 30 Teamer – rund um die Saatschule aufgebaut. Der ist allerdings nicht mehrere Meter hoch und soll Feinde abwehren, sondern ist der Pandemie geschuldet. Denn 2021 bleiben auch römische Soldaten nicht von Corona-Regeln verschont.

110 Kinder verbringen seit Montag ihre Vormittage im Waldcamp. © Philipp Reimer

In vier Gruppen hat das Team der Saatschule um Kinder- und Jugendreferentin Kirstin Wolski das Feldlager, das eigentlich ein Ferienlager ist, aufgeteilt. Auch aus der französischen Partnergemeinde Brignais sind wieder Jugendliche dabei, die Kinder betreuen, dabei ihre Partnerstadt Hirschberg kennenlernen und ihre Deutschkenntnisse aufbessern.

Die Fantasie-Legionäre rund um Nico müssen sich außerdem zwei Mal pro Woche testen lassen. Hygiene- und Medizinmaßnahmen erlebten im römischen Reich schließlich eine Blütezeit. Auch für den Erfindungsreichtum und Bau von Aquädukten waren die römischen Ingenieure weltbekannt – das beweist Betreuer Markus Willner. Er hat für die Kinder eigens ein Pedal zur Wasserversorgung konstruiert. In Eimern dürfen sie in diesem Jahr nicht gemeinsam ihre Hände waschen. Stattdessen können sie sich mit dem Pedal nun Wasser aus einem Container zapfen.

Teilnehmerzahl wieder erhöht

Tribute und Abgaben der ortsansässigen, germanischen Untertanen gehören genauso zum Lageralltag. Das Gasthaus „Zur Bergstraße“ liefert schon traditionell das Mittagessen für die Kinder. All die Regeln bedeuten vor allem bei der Organisation unheimlich viel Aufwand – doch der lohnt sich offenbar. Denn die Jungen und Mädchen stören die Corona-Regeln offenbar überhaupt nicht, sie scheinen sich wohlzufühlen.

Für sie ist in diesem Jahr nicht nur die Aufstockung der Teilnehmerzahl von 60 auf 110 ein großer Fortschritt. Die wichtigste Veränderung im Vergleich zum „ersten Corona-Jahr“: Nun dürfen wieder alle Teilnehmer jeden Tag in den Wald. Im vergangenen Jahr verbrachten die Gruppen noch versetzt Tage an den beiden Schulen. ksm