Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Auf dem Weg zur Schule von einem Pkw angefahren: Ein 14-jähriger Fahrradfahrer ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Leutershausen verletzt worden. Mit Verdacht, neben Prellungen und Schürfwunden auch Kopfverletzungen erlitten zu haben, wurde der Junge mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht. Bei ihm wurde eine Gerhinerschütterung festgestellt .

Wie die bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Mannheim ergaben, war der Junge gegen 7.30 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem linken Gehweg der Bahnhofstraße talwärts in Richtung Bergstraße unterwegs. Beim Überqueren der Beethovenstraße wurde er aus noch ungeklärter Ursache von einer 61-jährigen Pkw-Fahrerin erfasst, die auf der Beethovenstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Der 14-Jährige stürzte und verletzte sich dabei nicht unerheblich. Am Auto und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an. pol/sko