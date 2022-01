Essen brennt an

Angebranntes Essen hat am Freitagnachmittag einen Feuerwehreinsatz in Hirschberg-Großsachsen ausgelöst. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, brannte gegen 16 Uhr in einer Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses im Haagackerweg Essen auf dem Herd an. Ein Polizeisprecher berichtete, dass sich kein offenes Feuer entwickelt habe, die Einsatzkräfte hatten die Lage schnell unter Kontrolle. Beim Eintreffen der Brandschützer habe sich der Bewohner auf dem Balkon befunden. Er wurde vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, weil er Rauchgas eingeatmet hatte. Verletzt wurde niemand. Bis auf einen beschädigten Topf seien auch keine weiteren Schäden entstanden, so der Polizeisprecher. sh/jei

