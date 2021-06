Erst zu viel, dann zu wenig Holz

Der Parkplatz am Kohlbachweg füllt sich; die letzten Autos werden abgeschlossen, Räder geparkt, und die Besucher flüchten vor der Nachmittagssonne unters hellgrüne Blätterdach. 22 Hirschberger sind bei der Waldbegehung dabei, die das Landratsamt unter das Motto „Frag den Förster“ gestellt hat. Revierchef Walter Pfefferle bekommt Verstärkung von Kreis-Forstamtsleiter Manfred Robens. Außerdem steht dem Förster sein treuer Gefährte Rudi zur Seite, doch der Rüde zieht es vor, während der kommenden zweieinhalb Stunden zu allen Ausführungen seines Herrchens zu schweigen.

Buche dominiert

Geplant ist ein knapp drei Kilometer langer Rundweg, der einen guten Überblick über die Arbeit im Revier gibt. Die Ortswälder von Großsachsen und Leutershausen sowie eine Exklave am Wachenberg sind zusammen 500 Hektar groß, die reine Holzbodenfläche beträgt 454 Hektar. Am Ausgangspunkt der Tour stehen vor allem alte Eichen, während die Buche mit 25 Prozent auf der Gesamtfläche am häufigsten anzutreffen ist, gefolgt von der Douglasie mit 19 Prozent.

Nur noch zwei Prozent der Bäume seien Fichten, erklärt Pfefferle. Noch vor wenigen Jahren seien es acht Prozent gewesen, doch Trockenheit und Borkenkäferbefall sorgten für einen starken Rückgang. Weil die Eiche besser mit der Trockenheit klarkommt, sollen ihre Bestände aufgestockt werden. Nach der 2020 verabschiedeten Forsteinrichtung soll der Wald außerdem zu einem Drittel aus Douglasien bestehen, robuste Bäume, die jedes Jahr einen Zentimeter an Umfang zulegen und nicht gar so exotisch sind, wie manche denken, so Robens: „Sie waren vor der letzten Eiszeit hier heimisch.“

Ein Stück bergan zeigt Pfefferle einige seiner „Sorgenkinder“: Knapp 40 Meter hohe, 80 Jahre alte Eschen stehen in einem kleinen Tal, und ihre schadhaft belaubten Kronen sind der Grund für die Besorgnis. „Sie haben das Eschentriebsterben“, sagt er, und Robens erklärt, dass das weiße Stengelbecherchen der Auslöser ist. Der Pilz, eingeschleppt aus Ostasien, befällt die Bäume, die Kronen werden dürr, Äste brechen ab, der Baum stirbt. Doch gebe es Eschen, die immun zu sein scheinen. Aus ihren Samen sollen resistente Jungpflanzen werden.

Soweit es die gefällten Bäume angeht, ist der Wirtschaftskreislauf nicht ohne Ironie: Sie werden nämlich nach Fernost verkauft. Angesprochen auf den aktuellen Holzmangel, erklärt Robens, dass dieser nichts mit der Corona-Krise zu tun habe. Wegen Käferplage und Trockenheit hätten in den vergangenen zwei Jahren nicht nur vor Ort, sondern überall Fichten gefällt werden müssen: „Wir hatten ein noch nie da gewesenes Überangebot.“ Mit der Folge, dass die Preise sanken. „Das meiste ging in den Export“, erklärt der Forstamtsleiter. Die Stämme würden zu Sägeholz, Wurzeln und krumme Übergangsstücke für Zellstoff sowie Äste als Brennholz genutzt. Was nun fehle, sei junges Holz für Dachlatten. „Der Hunger der Gesellschaft nach Holz war noch nie so groß wie jetzt“, weiß Pfefferle. Jeder wolle damit bauen, doch wenn ein Baum gefällt werden müsse, sei das ganz schlimm für viele. Soweit es die Einsparung von CO2 betrifft, stimmen die Fachmänner überein: Ja, Holz soll verbaut und nach langer, am besten 500-jähriger Nutzung verheizt werden und fossile Brennstoffe ersetzen – für Robens „das Sinnvollste und Effektivste“.

Am Freitag, 25. Juni, geht es ab 16 Uhr bei „Frag den Förster“ in den Schriesheimer Wald“. Info und Anmeldung: waldpaedagogik@rhein-neckar-kreis.de

