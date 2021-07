Eröffnung mit ganz viel Groove

Ein milder Sommerabend, Beleuchtung, die zum Träumen einlädt, und Rhythmus, der die Zeit vergessen lässt. Wie viel Uhr ist es und wie lange sitze ich hier schon? Völlig egal. Wenn Lulu Weiss in die Saiten greift, dann scheint die Zeit nur so dahinzugleiten. Während die letzten Sonnenstrahlen des Tages die Bergstraße in ein goldenes Abendlicht tauchen, rühren die beschwingten Jazz-Klänge tief in der Seele an einem Lebensgefühl, das bei manchem Besucher schon längst vergessen war.

„Das passte einfach“, sagt Organisatorin Wiebke Dau-Schmidt. Mit dem mehrfach verschobenen Freiluftkonzert unter dem Dach der Markthalle – eigentlich hätte das Ensemble schon im vergangenen November im Olympia-Kino spielen sollen – eröffnete die Einrichtung ihre Saison.

Rund 80 Gäste lauschten den seit Jahrzehnten international gefragten Künstlern und wurden „einfach mit guter Laune“ belohnt, wie es ein Zuhörer formulierte. „Diese Musik, das sind einfach positive Lebensgefühle“, so der Mann aus Leutershausen.

Für das Ensemble, zu dem neben Lulu Weiss auch Lolo Reinhardt (Gitarre), der Sopransaxofonist Sergio Enrique Parra und Nello Weiss (Kontrabass) gehören, ist Musik aber nicht nur ein Lebensgefühl. Es ist, ganz ohne Übertreibung, ihr Leben. Denn wie viele seiner Generation wuchs Lulu Weiss als Sinto im Wohnwagen auf. Musik gehörte da schon immer zum Leben wie Brot und Wasser. Seine ersten größeren Gehversuche machte er mit seinem Bruder Caruso an der Musikschule in Landau. Gespielt wurde damals „für ein Essen und den Hut“.

Von den Erlebnissen dieser Zeit stark geprägt, zelebriert Lulu Weiss heute Sinti-Jazz mit verschiedenen Einflüssen: Neben französischen Chansons zählen lateinamerikanische Rhythmen und ungarische Folklore zum Repertoire. Zur mal melancholischen, mal explosiv fröhlichen Atmosphäre trug auch die künstliche Beleuchtung bei. Dariusch Alizadeh und Tobias Busse machten die technische Umsetzung möglich.

Sonderveranstaltungen geplant

Während das Wetter für die Freiluftveranstaltung ein Segen war, wird es für das Olympia-Kino gewissermaßen auch zum Fluch. Mit der Eröffnungsvorstellung an der Leinwand war der Förderkreis zwar durchaus zufrieden, seitdem hakt es aber in Sachen Zuschauern.

„Das ist normal“, sagt Förderkreisvorsitzende Wiebke Dau-Schmidt und fügt hinzu: „Es braucht ein bisschen Zeit, bis die Leute wieder einen Blick fürs Kino haben. Bei dem guten Wetter sind eher Open-Air-Veranstaltungen, die gerade überall aufblühen, im Fokus.“

Neben dem regulären Kino-Programm hat die Kultureinrichtung aber in den kommenden Monaten noch einige Sonderveranstaltungen parat. Ende August macht in Zusammenarbeit mit dem Verein „Musik in Hirschberg“ eine Wanderbühne an der Markthalle Station. An Bord: ein Flügel, eine Leinwand und zwei Künstler – Pianist Jens Schlichting, der schon seit Jahrzehnten Stummfilme im Olympia-Kino begleitet, und der Magier Christoph Demian. Im September kommt dann der Journalismus ins Kino: Unter anderem WN-Redakteur Hans-Peter Riethmüller wird zum Film „Die letzten Reporter“ über seine Arbeit als Lokaljournalist berichten. red

Info: Weitere Informationen unter www.olympia-leutershausen.de